Comunicado. Cierre del Paso de Jama: información oficial y teléfonos útiles

La Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales de la Provincia de Jujuy informa que el Complejo Fronterizo Jama se encuentra inhabilitado por recomendación de Vialidad Chile.

La medida responde a las condiciones climáticas adversas previstas para la tarde de hoy y durante el fin de semana, priorizando en todo momento la seguridad de los usuarios del corredor internacional.

Desde la Secretaría se solicita a transportistas, viajeros y a la comunidad en general extremar las medidas de precaución, respetar las indicaciones del personal autorizado y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

En Jama:

Las autoridades argentinas y chilenas se encuentran en diálogo para determinar las medidas que serán aplicadas durantes las próximas horas y días. Inicialmente, Vialidad Chile estableció que la inhabilitación del paso se extendería hasta el lunes 26 de enero a las 13 horas.