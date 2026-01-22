Noticias de Jujuy

Coordinación interinstitucional para el control del transporte de carga pesada en Jujuy

Participaron de la reunión referentes de Seguridad, Infraestructura, Vialidad, Policía de la Provincia, Gendarmería Nacional y autoridades de la CNRT.

El Ministerio de Seguridad de Jujuy llevó adelante una reunión de trabajo junto a organismos nacionales y provinciales con el objetivo de unificar y coordinar acciones de control y regulación del transporte de carga pesada, tanto nacional como internacional, que circula por las rutas de la provincia.

Participaron del encuentro el secretario de Seguridad a cargo del Ministerio de Seguridad, Manuel Pulleiro; el ministro de Infraestructura, Carlos Stanic; autoridades de la CNRT y de Vialidad Nacional en Jujuy; el director Provincial de Vialidad; el coordinador de Seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública; el subjefe de la Policía; el jefe del Escuadrón 53 de Gendarmería Nacional; el jefe del DOP y la directora de Seguridad Vial de la Policía.

Durante la reunión se dieron a conocer datos estadísticos correspondientes al año 2025 relacionados a hechos de tránsito que tuvieron como protagonistas a vehículos de transporte de carga pesada, remarcándose la importancia del cumplimiento de la normativa nacional en materia de Seguridad Vial, correspondiente a la Ley 24.449.

Cabe destacar que Jujuy forma parte del corredor bioceánico, con un importante flujo de este tipo de transporte por rutas nacionales como la RN 34, RN 66, RN 9 —hacia el paso internacional con Bolivia— y la RN 52, que conduce al paso internacional de Jama hacia la República de Chile.

Este trabajo articulado busca fortalecer los controles, prevenir siniestros viales y promover una circulación más segura en las rutas de la provincia.

