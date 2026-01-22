Noticias de Jujuy

Cultura. Los talleres y las muestras protagonizan el verano en los centros culturales de Jujuy

Jujuy
Los talleres y las muestras protagonizan el verano en los centros culturales de Jujuy

Los espacios culturales de San Salvador de Jujuy ofrecen una agenda amplia para disfrutar de la temporada veraniega.

Los centros culturales de la capital jujeña presentan una nutrida agenda de formación y expresión artística para la última quincena de enero. Con propuestas que abarcan desde la música y la danza hasta las artes visuales y la cerámica.

Centro de Arte Joven Andino (CAJA)

Alvear 534, San Salvador de Jujuy

El CAJA mantiene vigente su Muestra Colectiva de la Asociación de Maestros Rurales Argentinos, que puede visitarse de manera libre y gratuita de 8 a 20 hs hasta el próximo 30 de enero.

Además, se destacan los siguientes talleres (actividades aranceladas):

Viernes 23 (18 a 20 hs): Taller de Iniciación Musical “Fundamentos y herramientas del lenguaje sonoro”*, a cargo del Lic. Facundo Gutiérrez. (Contacto: 3885086712).

Lunes 26 (19 a 21 hs): Taller Intensivo de Zamba (Regionalismo, técnica y expresión), a cargo de los profesores Fabricio Martínez y Vanesa Alemán.

Martes 27 (18 a 20 hs):** Laboratorio de Creación Audiovisual *“Donde la palabra se vuelve imagen”*, coordinado por Sol Felicitas Araya. (Contacto: 3885087849).

