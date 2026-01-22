El Ascensor Urbano de calle Fascio estará fuera de servicio por desinfección

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que el Ascensor Urbano 2, ubicado en la intersección de las calles Fascio y Lamadrid, permanecerá fuera de servicio el próximo sábado 24 del corriente mes.

Desde el área detallaron que la interrupción del servicio responde a la realización de tareas de desinfección programadas, las cuales forman parte de las acciones de mantenimiento y cuidado de los espacios públicos que utiliza la comunidad de manera habitual.

Asimismo, se comunicó que el servicio del Ascensor Urbano 2 se reanudará con normalidad el domingo 25, a partir de las 13 horas, garantizando nuevamente el traslado de los usuarios que hacen uso de este medio de movilidad urbana.

Finalmente, desde el Municipio solicitaron a la población en general y, en especial, a los usuarios del ascensor urbano, sepan disculpar las molestias ocasionadas, agradeciendo la comprensión ante estos trabajos que buscan mejorar la calidad y seguridad del servicio.