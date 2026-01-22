El CIC Alberdi ofrece una variada propuesta de cursos y talleres de verano para la comunidad

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, continúa impulsando espacios de formación, aprendizaje y contención social durante la temporada estival, con una amplia oferta de cursos y talleres de verano que se desarrollan en el Centro de Integración Comunitaria (CIC) Alberdi.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, destacó la importancia de sostener estas actividades durante el receso, señalando que, “en diciembre hicimos los cierres de los talleres, pero a pedido, con este entusiasmo siempre de los emprendedores, del arte, de los oficios, se requirió de los espacios municipales para desarrollar talleres durante el verano, lo cual es una gran actividad para los vecinos, y ahora acompañando en el CIC Alberdi, que tiene varios talleres que los pueden consultar, se pueden dirigirse aquí o a través de los profesores para poder inscribirse, y esto hace bien al autodesarrollo, al aprendizaje, pero también a la salud mental, y a bajar un poquito la ansiedad, desarrollando cada uno las actividades que más les guste”.

Por su parte, el administrador del CIC Alberdi, Javier Ugarte, remarcó el compromiso del espacio con la comunidad durante todo el año y subrayó que “el CIC no cierra las puertas, seguimos trabajando ahora en la época de verano, tenemos varios cursos de verano, como este, el taller de la profe Sonia Núñez, que tiene que ver con el arte decorativo, en el cual se realiza distintos trabajos, todo con materiales reciclables. También tenemos el taller de folklore, los días lunes, miércoles y viernes por la tarde; tenemos lo que sería el taller de peluquería, talleres de gimnasia para adultos, así que son varios talleres”. Agregó que “continuamos con el tema de servicios, como ser Asesoría Legal gratuita, y también con la atención odontológica y muchos cursos más”.

En ese marco, la profesora y emprendedora Sonia Núñez brindó detalles sobre el taller de arte decorativo que se dicta en el CIC, indicando, “soy emprendedora, mi emprendimiento es mi taller, es dar las clases y ofrecer el servicio de aprendizaje de diferentes técnicas, donde las personas que puedan adquirir el taller se van con la información completa de cómo se maneja cada técnica. En este caso hemos hecho las clases de vacaciones, así que, están todos invitados, se pueden llegar acá, al CIC Alberdi, que vamos a tener cuatro clases con una temática muy atractiva, en la que trabajamos sobre materiales recuperados”.

Asimismo, explicó que “los talleres incluyen todo el material, tienen un costo muy accesible, y por clase hacemos un trabajo que se lo llevan terminado. Así que, queda abierta la invitación para todos los que se quieran sumar, todavía tenemos las cuatro clases de febrero, que no van a ser ningún día jueves, así que pueden venir tranquilos para no interrumpir los eventos de carnaval”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/4M9u_R4xCPQ