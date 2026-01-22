Gestiones. Jama: Jujuy fue clave en la apertura del paso de Chile hacia Argentina

Alejandro Marenco, secretario ejecutivo de la Agencia Provincial del Corredor Bioceánico, gestionó a través de autoridades y organismos nacionales el ingreso de vehículos al país.

Jujuy fue clave en la gestión de la apertura del paso de Chile hacia Argentina en Jama a través de la Agencia Provincial del Corredor Bioceánico. Alejandro Marenco, el titular del organismo, estuvo al frente de las tratativas con autoridades nacionales y chilenas.

Hasta horas de la tarde noche de este jueves, los vehículos que se encontraban varados del lado chileno pudieron ingresar a la Argentina por Jama. Mientras que, por determinación de Chile, no se posibilitó el acceso a los vehículos que se encontraban en territorio argentino.

“Desde el Corredor recurrimos a Cancillería, al director de Límites y Fronteras de Chile y nos comunicamos con el cónsul de Argentina en Antofagasta para poder lograr una liberación del tránsito en consecuencia del reporte de cierre del paso de la Ruta 27 que emiten organismos de Chile”, planteó Marenco sobre las gestiones.

“Se logró que los vehículos que venían de Chile a Argentina sean atendidos por organismos chilenos en Jama”, destacó el referente de la Agencia Provincial del Corredor Bioceánico y aclaró que “no se pudo lograr lo mismo a la inversa, el paso de de Argentina a Chile, lo cual es un contrasentido”.

Marenco indicó que, por intermedio de las autoridades nacionales, dialogaron con los organismos internacionales de Chile para reconsiderar la determinación. “Entendemos que tiene que primar el sentido común, que las condiciones de altura no solo colapsan el paso sino que generan múltiples alteraciones en la salud de las personas. Hay que atender lo humanitario”, remarcó.

En cuanto a las condiciones de los caminos que habrían motivado la decisión de cerrar el paso hacia el vecino país, Marenco apuntó: “acreditamos con fotografías y filmaciones de vehículos que portan telefonía satelital que la ruta estaba operativa y no estaba nevando”.

En Jama:

Las autoridades argentinas y chilenas se encuentran en diálogo para determinar las medidas que serán aplicadas durantes las próximas horas y días. Inicialmente, Vialidad Chile estableció que la inhabilitación del paso se extendería hasta el lunes 26 de enero a las 13 horas.