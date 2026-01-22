Policía de la Provincia. Se oficializaron los ascensos en la Dirección de Custodia Gubernamental

El evento marca un hito en la carrera profesional de los efectivos que han demostrado aptitudes morales, intelectuales y físicas para asumir nuevas jerarquías.

En una ceremonia cargada de emotividad y reconocimiento al mérito, el personal de la Dirección de Custodia Gubernamental de la Provincia de Jujuy recibió sus ascensos al grado inmediato superior. El evento marca un hito en la carrera profesional de los efectivos que han demostrado aptitudes morales, intelectuales y físicas para asumir nuevas jerarquías.

El acto de ascensos al grado inmediato superior fue presidido por el Director de Custodia Gubernamental, Comisario Mayor Hernán Valdés, quien estuvo acompañado por los jefes de la Unidad de Custodia del Poder Ejecutivo, los comisarios Luis Aucapiña y Sergio Guanca. También participaron integrantes de la plana mayor policial, oficiales, suboficiales, agentes, y familiares del personal promovido.

Durante su discurso, el Comisario Mayor Valdés destacó que estos ascensos representan una forma de honrar el trabajo diario y la capacitación continua de los efectivos. Asimismo, hizo especial hincapié en el rol fundamental de los seres queridos del personal policial.

«La participación de la familia es lo más importante, porque es el sostén de cada uno de los uniformados que presta servicio en la Dirección. Es muy grato que puedan estar presentes en este momento de logro profesional», expresó Valdés.

Un dato relevante destacado por la jefatura fue la anticipación de los ascensos, los cuales entraron en vigencia a partir de enero de este año. Valdés calificó este hecho como «histórico», ya que habitualmente estos procesos se concretaban recién en el mes de agosto o meses posteriores.

Esta celeridad fue posible gracias a las gestiones del Gobierno de la Provincia, encabezado por el Gobernador Carlos Sadir, en conjunto con el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía. El ascenso no solo representa una mejora jerárquica, sino que ratifica el compromiso de la institución policial con el servicio a la comunidad y la profesionalización de sus cuadros.

El evento tuvo lugar en el salón principal de la Mutualidad del Círculo de Oficiales de la Policía de Jujuy.