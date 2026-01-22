Turismo. Jujuy presente en la FITUR 2026, la feria de turismo más importante del mundo

El ministro de Turismo, Federico Posadas, destacó la importancia de mostrar a Jujuy como un destino auténtico, sostenible y con experiencias únicas durante todo el año.

La provincia de Jujuy se hace presente nuevamente en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, que se celebra en Madrid – España, consolidando su participación como una política de estado clave para el posicionamiento internacional.

En el marco del espacio destinado por la Secretaría de Turismo, Deportes y Ambiente de la Nación, Jujuy busca destacar la magia, la energía y la calidez de su gente en sus cuatro regiones en uno de los eventos del sector más importantes a nivel global.

Jujuy integra el stand de Argentina en el Pabellón 3, sector “América”, stand 3C08, dentro del predio ferial IFEMA – Feria de Madrid, donde desarrolla una agenda de trabajo orientada a la promoción de su oferta turística, la generación de oportunidades de cooperación y el fortalecimiento de la conectividad y la comercialización internacional. FITUR constituye el principal punto de encuentro del sector turístico global, donde destinos, empresas e instituciones generan alianzas, intercambian experiencias y proyectan acciones conjuntas. Convoca a cerca de 145 países y miles de empresas y profesionales del sector.

El ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, encabeza la representación provincial desarrollando una intensa agenda de reuniones con principales tour operadores mayoristas, agencias de viajes tradicionales, plataformas OTAs, líneas aéreas, además de encuentros institucionales y de articulación público-privada y participará del lanzamiento de la guía “A Guide for the Development of Astrotourism”, impulsada por ONU Turismo y la Fundación Starlight. La provincia se destaca por contar con cielos certificados Starlight, reconocidos entre los más lindos del mundo, consolidando su posicionamiento como destino de astroturismo y turismo sostenible.

El ministro destacó que “la participación de Jujuy en FITUR es una oportunidad clave para mostrar al mundo la identidad, la diversidad cultural y natural de nuestra provincia, y para seguir posicionándonos como un destino auténtico, sostenible y con experiencias únicas durante todo el año”.

El marco de la feria, Shaikha Al Nowais, presidenta de ONU Turismo, entregó un reconocimiento al ministro Federico Posadas por Maimará (Jujuy), por ser elegida como uno de los mejores pueblos del mundo (Best Tourism Villages), destacándose entre más de 270 candidatos, reafirmando el valor del turismo rural, comunitario y sostenible que impulsa la provincia.

FITUR 2026 se presenta como un escenario masivo, siendo un espacio fundamental para actualizarse en tendencias de Inteligencia Artificial, innovación y tecnología aplicada al turismo. Entre las actividades destacadas también participaremos de la presentación Impacto Verde – Travesía Capricornio el camino que une al Norte Grande Argentino, conectando seis provincias y seis ecoregiones, proyectándose como un nuevo paradigma de turismo sostenible y motor de las economías regionales.

on un recorrido de más de 3.200 kilómetros, desde el Altiplano jujeño hasta las Cataratas del Iguazú, la Travesía propone descubrir paisajes únicos como la Quebrada de Humahuaca, el Bañado La Estrella y el Impenetrable chaqueño, promoviendo el ecoturismo, la conservación de la naturaleza, la cultura viva y el desarrollo de las comunidades rurales.