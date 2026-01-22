Turismo y Cultura. Jujuy confirmó el calendario oficial del Carnaval 2026

Entre enero y marzo, el territorio jujeño se transforma en escenario de rituales ancestrales, celebraciones comunitarias y festivales populares que combinan tradición, música, identidad y encuentro colectivo.

El Carnaval jujeño se vive como un tiempo compartido que atraviesa pueblos, ciudades y regiones, desde los preparativos iniciales hasta el cierre ritual, con una agenda que supera los dos meses de celebraciones continuas en Valles, Yungas, Quebrada y Puna.

El calendario se inicia con los tradicionales jueves preparatorios: Jueves de Padrinos (22 de enero) y Jueves de Ahijados (29 de enero), y continúa con los encuentros centrales del ritual carnavalesco: Jueves de Compadres (5 de febrero) y Jueves de Comadres (12 de febrero), instancias donde la amistad, el juego y la comunidad cobran protagonismo. Entre los hitos destacados se encuentra la II Muestra del Carnaval Jujeño (27 de enero) en San Salvador de Jujuy, que reúne expresiones culturales de toda la provincia, en el emblemático Cabildo Histórico.

Durante el fin de semana central, el carnaval alcanza su máxima intensidad con el Carnaval de Los Tekis (13, 14, 15 y 16 de febrero) en la capital y el Carnaval Grande (14, 15 y 16 de febrero) en distintos puntos del territorio, acompañados por eventos emblemáticos como la Bajada de Diablos en Uquía y Maimará (14 de febrero) y el tradicional Martes de Chaya (17 de febrero), jornada de agradecimiento y celebración vinculada a la Pachamama.

El ciclo se extiende con el Carnaval Chico (21 de febrero), el Carnaval de Flores (28 de febrero) y el Carnaval de Remache (7 de marzo), culminando con el entierro del Pujllay y la despedida formal hasta el próximo año.

Agenda destacada

Valles

San Salvador de Jujuy, Yala, Perico, El Carmen y San Antonio concentran corsos capitalinos, carnavales populares, encuentros de compadres y comadres, desentierros y el Carnaval de Los Tekis, con propuestas culturales y musicales que convocan a miles de personas.

Yungas

San Pedro, Libertador General San Martín, Calilegua, Santa Clara, Yuto y Caspalá viven el carnaval con corsos familiares, elecciones, rituales guaraníes como el Arete Guazú, celebraciones comunitarias y expresiones culturales propias de la región.

Quebrada

Volcán, Tumbaya, León, Purmamarca, Maimará, Tilcara, Uquía y Humahuaca despliegan una de las agendas más intensas, con estaciones de carnaval, desentierros, comparsas, topamientos, chayas, carnavales grandes, chicos y de remache, y ceremonias profundamente arraigadas a la identidad local. Estacion carnaval en las distintas estaciones del Tren Solar de la Quebrada.

Puna

La Quiaca y Tres Cruces celebran el carnaval con encuentros tradicionales, festivales, chayas, carnavales grandes y chicos, manteniendo vivas las prácticas culturales de la región puneña.

El Carnaval 2026 en Jujuy no es solo una agenda de eventos, sino una manifestación viva de la identidad, la historia y la diversidad cultural de la provincia. Una invitación abierta a residentes y visitantes a participar de una celebración que se vive en comunidad y que vuelve a posicionar a Jujuy como uno de los grandes escenarios culturales del verano argentino.

