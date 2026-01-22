Turismo y Cultura. Todos los fines de semana largos del 2026 para disfrutar en Jujuy

El Ministerio de Turismo y Cultura recordó el calendario de fechas inhábiles para aprovechar del destino durante todo el año.

La Provincia de Jujuy invita a turistas de todo el país y al turismo interno a comenzar a planificar sus escapadas y viajes para el año 2026, aprovechando el calendario de fines de semana largos que ofrece múltiples oportunidades para descubrir la diversidad, la cultura y los paisajes únicos del destino.

A lo largo del año, los feriados nacionales permiten disfrutar de experiencias en cada estación, desde el verano hasta la primavera, con propuestas que combinan naturaleza, cultura viva, gastronomía regional, tradiciones y actividades al aire libre en las cuatro regiones de la provincia.

Durante el verano, se destacan los fines de semana largos del 14 al 17 de febrero y del 21 al 24 de marzo, ideales para disfrutar de festividades culturales, paisajes coloridos y actividades en contacto con la naturaleza. En otoño, las fechas del 2 al 5 de abril, del 1 al 3 de mayo y del 23 al 25 de mayo invitan a recorrer pueblos, rutas culturales y experiencias gastronómicas en un clima templado y agradable.

El invierno ofrece nuevas oportunidades para viajar del 13 al 15 de junio, del 9 al 12 de julio y del 15 al 17 de agosto, una temporada ideal para descubrir los paisajes de altura, las tradiciones ancestrales y la identidad cultural jujeña.

En primavera, los fines de semana largos del 10 al 12 de octubre y del 21 al 23 de noviembre permiten disfrutar de colores, celebraciones y actividades al aire libre.

Hacia fin de año, los feriados del 5 al 8 de diciembre y del 25 al 27 de diciembre se presentan como una excelente alternativa para cerrar el año con una experiencia distinta, en contacto con la naturaleza y la cultura del norte argentino.

Jujuy se consolida como un destino para visitar durante todo el año, con propuestas pensadas para cada temporada y para todo tipo de viajeros, invitando a vivir un viaje maravilloso en una provincia donde la cultura, la energía y el paisaje se sienten en cada rincón.