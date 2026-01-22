“Verano Activo”, con clases de Aqua Fitness en el natatorio “Guillermo Poma” del Parque San Martín

La colonia de vacaciones para adultos mayores 2026 del Distrito Centro inició su segunda semana de actividades deportivas con una concurrida clase de Aqua Fitness a cargo de los profesores de la Dirección de Deportes del municipio. La misma se llevó a cabo en las instalaciones del natatorio Municipal “Guillermo Poma “del Parque San Martin y formó parte de otros talleres como folclore, clases de ritmo y un espacio dedicado a la nutrición y hábitos saludables.

En este sentido el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, indicó, “para el municipio es un servicio esencial estar con los vecinos acompañando y generando actividades que tienen que ver con la recreación y con el respeto de los derechos”.

“Hoy estamos en la punta del parque donde confluye la colonia de vacaciones de adultos mayores del distrito Centro”, dijo, y prosiguió explicando que,” mañana vamos a visitar la colonia que funciona en Villa Jardín de Reyes y Alto Comedero, llevando múltiples actividades y especialmente brindando un asesoramiento permanente en todo lo referente a inteligencia artificial para evitar posibles estafas a nuestros adultos mayores”.

Por su parte, el coordinador de Hábitos Saludables de Adultos Mayores, Sergio Armata, manifestó que la jornada contó con diferentes propuestas destacándose la clase de aqua fitness. “Estamos iniciando la segunda semana de Verano Activo en lo que llamamos distrito Centro con diferentes actividades como clases de ritmo, de folclore, talleres nutricionales y por supuesto la clases de Aqua Fitness”, mencionó.

Por último, invito a los vecinos a sumarse a las actividades programadas para el verano.“Las inscripciones están abiertas y son totalmente gratuitas, se pueden acercar los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 17 hs en las oficinas de la Dirección de Deportes del municipio, ubicadas en el Parque San Martín “, detallo.

Nota audiovisual: https://youtu.be/HZOJu12JYio