La Confederación General del Trabajo, CGT, ratificó un paro general de 24 horas para este jueves 19 de febrero, en rechazo al proyecto de reforma laboral que será tratado en la Cámara de diputados de la Nación.

Paro general de la CGT: qué servicios se verán afectados hoy en Jujuy

Paro general – La medida, que no prevé movilización centralizada a nivel nacional, cuenta con la adhesión de numerosos gremios y tendrá impacto en distintos puntos del país, incluida la provincia de Jujuy.

Transporte público

En la provincia, la seccional local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó su adhesión a la huelga. De concretarse con alto acatamiento, el servicio de colectivos urbanos e interurbanos podría verse interrumpido desde la medianoche y durante toda la jornada del jueves. No obstante, desde el sector no descartaron que algunos trabajadores concurran a cumplir tareas.

A nivel nacional, otros gremios vinculados al transporte también anticiparon su participación, lo que podría generar complicaciones en la movilidad en diferentes jurisdicciones.

Bancos y atención financiera

La Asociación Bancaria adelantó su adhesión a la medida. En Jujuy, si bien no hubo un comunicado específico de la seccional local, se estima que las entidades financieras no brindarán atención presencial durante el jueves. Permanecerán habilitados los canales electrónicos, como homebanking y cajeros automáticos.

Educación

El Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) confirmó su participación en el paro general y convocó a concentrarse y marchar en rechazo a la reforma laboral.

En el ámbito universitario, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (Adiunju) también anunció su adhesión y participación en actividades de protesta.

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Jujuy informó que se sumará a la medida, por lo que podría resentirse la atención en dependencias estatales.

Por su parte, la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap) anunció que iniciará la jornada con una volanteada a las 9.30 en la Peatonal Belgrano y luego marchará hacia la plaza central de la capital provincial, donde confluirán distintos gremios.

Desde la Dirección General de Higiene Urbana de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informaron que el servicio de recolección de residuos que presta la empresa Limsa quedará suspendido desde las 21 del miércoles 18 y por 24 horas.

La interrupción alcanzará la recolección domiciliaria y comercial, residuos patógenos, barrido manual y mecánico, contenedores municipales y el retiro de malezas y escombros.

Con este panorama, se prevé una jornada con fuerte impacto en el transporte, la administración pública y los servicios esenciales en la provincia, en el marco de una protesta que tendrá alcance nacional.