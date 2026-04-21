La Comisión de Asuntos Sociales diagramó la agenda de invitados para el tratamiento del proyecto de Ley de Juventud

En el Salón Dr. Manuel Padilla, la Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura abordó el tratamiento de diversos temas, entre los que se destacan el diseño de una agenda de invitados para el análisis de la Ley de Juventud y la evaluación de un programa destinado a personas próximas a jubilarse.

La presidenta de la comisión, diputada María Laura Tomé Gámez, señaló que se avanzó en el diseño de un mapa de invitados para continuar con el tratamiento de la Ley de Juventud, iniciativa que se busca tenga presencia en las cuatro regiones de la provincia.

En relación al programa destinado a personas próximas a jubilarse, se identificaron puntos fuertes y aspectos a mejorar, y se resolvió remitir una solicitud de informe a los organismos provinciales con competencia en la materia.

Durante el encuentro se emitieron dos declaraciones de interés: una al evento deportivo Raid de los Andes 2026, a desarrollarse los días 9 y 10 de mayo, y otra a la cancha de fútbol del Club Santa Rosa, ubicada en la localidad de Purmamarca. Asimismo, se dio lectura a los proyectos ingresados en la tercera sesión ordinaria y se establecieron criterios de trabajo para optimizar los tiempos legislativos.

En cuanto a las próximas reuniones, se informó que las invitaciones se cursarán a referentes juveniles de la provincia y a los organismos provinciales y municipales con incumbencia en la temática. El próximo martes, en tanto, se recibirá a representantes de los distintos ministerios con injerencia directa, con el objetivo de abordar la iniciativa de manera interdisciplinaria y transversal.