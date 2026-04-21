La Comisión de Educación despachó proyecto de reconocimiento a excombatientes de Malvinas y abordó problemáticas escolares

La Comisión de Educación de la Legislatura de Jujuy otorgó despacho favorable a un proyecto de ley que propone reconocer a los excombatientes de Malvinas mediante la colocación de placas conmemorativas en las instituciones educativas donde cursaron sus estudios.

La iniciativa fue tratada en una reunión realizada en el Salón Marcos Paz, donde se abordaron distintos temas vinculados a la realidad educativa provincial. En ese marco, la presidenta de la comisión, María Teresa Ferrín, explicó que el proyecto busca «agradecer su aporte en la guerra de Malvinas», y subrayó el valor simbólico de este reconocimiento dentro del ámbito escolar.

La reunión permitió abordar una diversidad de temas, especialmente aquellos relacionados con situaciones actuales que afectan a las instituciones educativas. Ferrín señaló que se trabajó sobre los recientes casos de amenazas de bomba en colegios secundarios, y destacó que se trata de «un fenómeno nuevo que se está dando a nivel país y mundial», por lo que resulta necesario incorporarlo al protocolo de actuación vigente.

En relación con esto, explicó que ya existe un protocolo elaborado de manera conjunta entre los Ministerios de Educación, Salud y Justicia, que contempla diversas problemáticas escolares como el bullying, el acoso, el suicidio o el abuso, pero que deberá actualizarse para incluir estas nuevas situaciones. «Hemos conversado sobre la necesidad de incorporar este tema al protocolo», indicó.

Por otro lado, también se debatieron cuestiones vinculadas a la implementación de normativas vigentes, como la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), la Ley de Centros de Estudiantes y la Ley de Educación Emocional, esta última aún pendiente de reglamentación. En ese contexto, se puso especial énfasis en la problemática de la salud mental, entendida como una preocupación creciente en la comunidad educativa.

Al respecto, la legisladora remarcó que se trata de una temática compleja que requiere un abordaje integral: «La salud mental no solo debe ser trabajada por el Ministerio de Educación, sino fundamentalmente por el Ministerio de Salud en una acción coordinada», subrayó.

Desde la comisión se acordó convocar a equipos técnicos del Ministerio de Educación para profundizar el análisis de estas problemáticas, conocer el funcionamiento de los equipos interdisciplinarios y generar herramientas que permitan mejorar la respuesta ante las demandas que surgen en las escuelas.