Trámites. SUCEPPI: cronograma y requisitos para la renovación 2026 de Asignaciones Familiares

El trámite es personal y gratuito. Toda la documentación deberá estar actualizada al momento de su presentación.

La Secretaría de la Unidad Coordinadora y Ejecutora de Planes y Programas Interministeriales (SUCEPPI) informó que se encuentra habilitado hasta el 30 de abril el período para la renovación 2026 de legajos de asignación familiar, destinado a capacitadores laborales e instructores no formales.

También se recepcionarán trámites de agentes que deseen iniciar la gestión por primera vez.

En todos los casos, se recuerda que el certificado de inicio de clases deberá cargarse previamente en formato PDF en el portal de Legajo Electrónico Jujuy, desde donde luego se deberá descargar el comprobante correspondiente.

Los interesados deberán presentar la siguiente documentación:

Quienes inicien el trámite deberán presentar:

Se aclara que, en los casos de presentación por primera vez del certificado de escolaridad (alumno regular), la documentación será recibida únicamente durante el período de renovación correspondiente.

Desde SUCEPPI se remarcó que el trámite es personal y gratuito, y que toda la documentación deberá estar actualizada al momento de su presentación.

Para facilitar el acceso, la atención se realiza en los siguientes puntos:

Finalmente, se informó que el enlace de descarga de la declaración jurada 2026 y la notificación electrónica se encuentra disponible de manera online.

De esta manera, el Gobierno de Jujuy continúa fortaleciendo los mecanismos administrativos para garantizar el acceso a las asignaciones familiares en toda la provincia.