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Salud. ISJ: Reunión con el Colegio de Kinesiólogos para avanzar en la actualización del nomenclador

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ISJ: Reunión con el Colegio de Kinesiólogos para avanzar en la actualización del nomenclador

El encuentro reunió al presidente del Instituto de Seguros de Jujuy con autoridades del Colegio de Kinesiólogos.

El presidente del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), David Arias, mantuvo un encuentro con autoridades del Colegio de Kinesiólogos, encabezadas por su titular, Atilio Cachizumba, a fin de abordar una agenda de interés mutuo que incluye la actualización del nomenclador de prestaciones, con miras a incorporar nuevas prácticas vinculadas al ejercicio profesional y adecuarlo a las necesidades del sector.

Arias destacó la buena predisposición de las autoridades del Colegio para fortalecer la calidad de las prestaciones a los afiliados.

En este sentido, el funcionario remarcó que «los pagos a los profesionales se encuentran al día», lo que contribuye a «sostener un vínculo institucional basado en el diálogo y la cooperación», acotó.

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