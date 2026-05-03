Balance estadístico . Jujuy se posicionó entre los destinos más elegidos del norte en el feriado largo del trabajador

Con 13.130 visitantes y una ocupación del 60,02%, Jujuy se consolidó como uno de los destinos preferidos del norte argentino en el fin de semana largo de mayo.

Jujuy volvió a recibir una importante afluencia de visitantes durante el fin de semana largo por el feriado del días del trabajador, confirmando su atractivo como destino.

«Este fin de semana largo confirma una vez más que Jujuy es un destino elegido por miles de argentinos que buscan experiencias auténticas, naturaleza y cultura. Seguimos trabajando para que cada visitante encuentre una oferta de calidad en toda la provincia», destacó el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas.

El feriado del 1° de Mayo movilizó a miles de viajeros por las cuatro regiones turísticas de Jujuy.

De los 13.130 visitantes, 7.878 se alojaron en emprendimientos empadronados y 5.252 en no empadronados. El total de pernoctaciones alcanzó las 24.702, distribuidas en 14.821 en alojamientos empadronados y 9.881 en no empadronados. La provincia contó con 435 alojamientos disponibles y 12.347 plazas ofrecidas durante el fin de semana largo.

«El impacto económico que genera el turismo en cada fecha clave es una señal clara de la vitalidad del sector. Más de tres mil millones de pesos que se distribuyen en alojamientos, gastronomía, transporte y comercio local en toda la provincia», subrayó Posadas.

El ministro remarcó además que estos resultados son fruto de «un trabajo sostenido entre el sector público y privado, con foco en la promoción, la diversificación de destinos y el fortalecimiento de la infraestructura turística en todas las regiones».

Con indicadores positivos en cada feriado largo, Jujuy consolida su lugar como uno de los destinos estratégicos del norte argentino. La variedad paisajística, la identidad cultural y las políticas activas de promoción siguen posicionando a la oferta turística de la provincia de Jujuy en la preferencia de los viajeros de todo el país.