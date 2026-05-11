Cultura. Carlos Sadir encabezó la participación de Jujuy en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

La provincia presentó su producción literaria y artística y avanzó en acuerdos de cooperación internacional con Brasil y la Unión Europea.

El gobernador Carlos Sadir encabezó la participación institucional de Jujuy en la 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde la provincia presentó una destacada propuesta que reflejó la diversidad y riqueza identitaria jujeña.

En ese marco, el mandatario provincial destacó la importancia de la presencia jujeña en el evento al señalar: “Participamos en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires donde mostramos la riqueza cultural, literaria y artística de Jujuy”.

Durante la feria, Jujuy formó parte de actividades institucionales junto a escritores, artistas y ganadores del VIII Certamen Literario Provincial, en el acto desarrollado en la Sala José Hernández, consolidando la visibilidad de la producción literaria local en uno de los eventos culturales más relevantes del país.

Asimismo, la provincia avanzó en la firma de convenios de cooperación con la Embajada de Brasil y la Unión Europea, con el objetivo de fortalecer las políticas culturales, promover el intercambio artístico y ampliar las oportunidades de internacionalización de la producción jujeña.

Esta participación permite consolidar la proyección cultural de Jujuy, generando nuevos vínculos institucionales y potenciando el desarrollo del sector literario y creativo.