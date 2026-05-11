DiPEC. Índice de Precios al Consumidor: relevamiento de precios en San Salvador de Jujuy

Desde la Dirección Provincial de Estadística y Censos brindaron detalles respecto al procedimiento que demanda el Índice de Precios al Consumidor de San Salvador de Jujuy.

El Índice de Precios al Consumidor de San Salvador de Jujuy (IPC-SSJ), elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos (Dipec), que depende del Ministerio de Hacienda y Finanzas, es un indicador que mide la variación de los precios producido en un grupo determinado de bienes y servicios. Dicho grupo es representativo y refleja el gasto de consumo de los hogares residentes en la región geográfica analizada.

La metodología para la recolección de datos es la entrevista directa en cada punto de venta. Generalmente, para los rubros Alimentación y Bebidas se realiza una visita semanal y para Bienes y Servicios una visita mensual.

A continuación, se lleva a cabo el seguimiento de estos precios durante un mes. Luego, el promedio de estas cifras se compara con el de los precios del mes anterior, resultando de allí la variación que se expresa en porcentaje.

Asimismo, la Dipec publica los informes técnicos mensuales correspondientes y ofrece una calculadora de inflación en su sitio oficial dipec.jujuy.gob.ar