El vicegobernador Alberto Bernis participó del acto por el Día del Himno Nacional Argentino

Con motivo del 213 aniversario de la sanción del Himno Nacional como canción patria, se realizó un acto en la explanada de Casa de Gobierno encabezado por el gobernador Carlos Sadir y el vicegobernador Alberto Bernis.

Participaron los jueces de la Corte de Justicia Ema María Mercedes Arias y Eduardo Uriondo; los ministros de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García; de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo; de Salud, José Manzur; de Ambiente y Cambio Climático, Leandro Álvarez; y de Minería, José Gómez; el Fiscal de Estado Diego Cussel; la diputada Patricia Ríos; el subsecretario de Gobierno del Municipio, Rodrigo Altea; y autoridades militares, policiales y del Poder Ejecutivo provincial.

El acto incluyó el izamiento de la Bandera Nacional a cargo del gobernador Sadir, el vicegobernador Bernis y el juez Uriondo y de la Bandera de la Libertad Civil a cargo de la diputada Ríos, la jueza Arias y el representante municipal Altea, seguido por la entonación del Himno Nacional interpretada por la Banda de Música de la Municipalidad de la Capital. La ceremonia concluyó con la despedida de las banderas de ceremonia.

Tras el acto, la diputada Patricia Ríos expresó su orgullo por haber representado a sus pares legisladores en la jornada. Destacó al Himno como símbolo fundamental de identidad nacional y resaltó los valores históricos de soberanía, libertad e independencia. «Nos representa en todo el mundo, algo que nos da identidad», afirmó.