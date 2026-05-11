La Comisión de Economía recibió a representantes de la Unión Industrial y cámaras empresariales

En el Salón Marcos Paz, la Comisión de Economía recibió a representantes de la Unión Industrial de Jujuy y de distintas cámaras empresariales de la provincia para abordar las problemáticas que afectan al sector productivo.

Participaron del encuentro el presidente de la Unión de Empresarios de Jujuy, Luis Alonso; el presidente de la Unión Industrial de Jujuy, Federico Gatti; el presidente de la Cámara Minera, Arturo Pfister; y el presidente de la Cámara de Servicios Mineros, Javier Grenni.

El presidente de la comisión, Carlos Haquim, señaló que «fue una reunión muy interesante y positiva, en la que se planteó la importancia de la participación del sector privado en todos los temas con trámite legislativo que actualmente se encuentran en estudio. También se destacó la necesidad de generar instancias de consulta y participación de estos sectores en cuestiones vinculadas al desarrollo de las actividades privadas». Asimismo, manifestó la voluntad de los legisladores de trabajar de manera coordinada con el sector empresarial en iniciativas relacionadas con la actividad productiva de la provincia.

Por su parte, Federico Gatti explicó que «las distintas cámaras empresariales participaron para dar a conocer la realidad que atraviesa cada sector. Estamos viendo una situación compleja tanto a nivel nacional como provincial, con una caída importante del consumo que afecta a todas las actividades». En ese sentido, agregó que la convocatoria fue conjunta «para generar conciencia sobre el impacto que está teniendo la crisis económica, especialmente por la fuerte caída del mercado interno y el esfuerzo que realizan las empresas para sostener el empleo, algo que consideramos fundamental».

Gatti también destacó la importancia del proyecto de ley de creación del Consejo Productivo de Jujuy (COPROJ), al considerar que permitirá que el sector privado, junto a los poderes Ejecutivo y Legislativo, tenga un rol activo en el diseño de políticas públicas orientadas al desarrollo productivo. «También pudimos conversar sobre algunos proyectos que creemos que podrían agravar la situación que atraviesan las empresas. Los diputados entendieron nuestra posición y nosotros también escuchamos las distintas posturas, lo que nos permitió expresar de primera mano cuál es la agenda del sector», concluyó.

Estuvieron presentes los diputados Santiago Jubert , Yael Navarro, María Sánchez Cantaberta, Patricia Ríos, Emiliano Vera Robinson, Iván Poncio, Fernanda Checa Monaldi, Verónica Valente, Adriano Morone, María Teresa Agostini y Guido Luna.