Lanzaron la tercera edición del programa «Legislatura Joven»

En el Recinto de Sesiones de la Legislatura de Jujuy se realizó el lanzamiento oficial de la tercera edición del programa «Legislatura Joven», iniciativa impulsada por la diputada provincial Agustina Guzmán y acompañada institucionalmente por la Cámara de Diputados de la provincia. El programa que lleva tres años consecutivos acercando a los jóvenes al funcionamiento del Poder Legislativo busca fortalecer la participación ciudadana y consolidar vínculos concretos entre las nuevas generaciones y las instituciones democráticas.

La actividad contó con la presencia del vicegobernador y presidente de la Legislatura, Alberto Bernis; los diputados provinciales Agustina Guzmán, Adriano Morone, Santiago Jubert, Mario Lobo y Mariela Ortiz, además de estudiantes secundarios, terciarios y universitarios, docentes, representantes de instituciones educativas, centros de estudiantes, áreas de juventud y organismos provinciales.

También participaron autoridades de distintos espacios juveniles y educativos: integrantes de la Federación de Centros de Estudiantes de nivel secundario, del Concejo Deliberante Estudiantil de San Salvador de Jujuy, funcionarios del Ministerio de Educación, referentes de juventudes municipales, organizaciones sociales y fundaciones vinculadas al trabajo con jóvenes de toda la provincia.

La ceremonia inició con el izamiento de la Bandera Nacional y la Bandera Nacional de la Libertad Civil, a cargo de estudiantes del Colegio Secundario N62 «La Salle», seguido por la entonación del Himno Nacional Argentino, dando apertura formal a una jornada que reunió a cientos de jóvenes en el recinto legislativo.

Durante el acto, el vicegobernador Alberto Bernis destacó la importancia de generar espacios de participación juvenil y remarcó que «no hay manera de cambiar las injusticias que vivimos si los jóvenes no participan y no se involucran». En ese sentido, sostuvo que el programa representa «un granito de arena que abre las puertas de la Legislatura» para que los estudiantes puedan expresarse, debatir y hacer escuchar sus ideas. «Tienen que hacer escuchar su voz, decir lo que piensan y no tener miedo a hablar», alentó.

Por su parte, la diputada Agustina Guzmán, impulsora del programa, celebró su continuidad y afirmó sentirse «muy feliz de que sea el tercer año consecutivo que llevamos adelante esta propuesta con gran participación de jóvenes de toda la provincia». Señaló que uno de sus principales objetivos es «que los jóvenes se interesen más por la participación ciudadana» y comprendan el rol que cumplen los legisladores dentro de la institución. En ese marco, remarcó que la Legislatura busca consolidarse como «una casa de puertas abiertas», donde los jóvenes puedan «plasmar sus ideas y concretar propuestas».

A su turno, el diputado Adriano Morone calificó a «Legislatura Joven» como «una política importante que se viene llevando adelante», y destacó que el programa ya generó resultados concretos: entre ellos, la sanción de la Ley de Centros de Estudiantes del nivel secundario. «La democracia se fortalece con más participación», subrayó, marcando la importancia de continuar promoviendo la formación ciudadana entre las nuevas generaciones.

Estudiantes presentes en la actividad valoraron la posibilidad de participar de este tipo de encuentros, destacando la importancia de contar con espacios donde puedan expresar sus inquietudes, conocer el funcionamiento de las instituciones y convertirse en protagonistas activos de la vida democrática de la provincia.