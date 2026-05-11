Sistema público. Residencias en Ciencias de la Salud 2026: Jujuy es pionera en la formación de especialistas en Emergentología

La formación integral a cargo del SAME 107 y del Hospital Pablo Soria es única en su tipo a nivel nacional y cuenta con cuatro cupos para profesionales médicos. Las inscripciones están abiertas hasta el 15 de mayo.

El Ministerio de Salud de Jujuy recuerda a la comunidad que en el marco de la convocatoria 2026, hasta el viernes 15 de mayo continúan abiertas las inscripciones presenciales para el Sistema Provincial de Residencias de Ciencias de la Salud, instancia formativa abierta a jóvenes profesionales, de importancia clave para el fortalecimiento del sistema público en su conjunto.

La cohorte 2026 cuenta con 86 cupos en 29 especialidades distribuidas en 6 sedes públicas de formación y especialización que los jóvenes profesionales en ciencias de la salud cumplen en servicio con el acompañamiento permanente de los equipos coordinadores docentes. De este modo, el perfeccionamiento se realiza en campo y con la práctica, guiados con docentes expertos.

La formación científico-asistencial en especialidades médicas y no médicas se lleva adelante con carácter remunerado, renovación anual y dedicación exclusiva mientras, incluyendo modalidad de rotaciones electivas o programadas en distintos centros asistenciales públicos de la provincia o de distintos puntos del país.

“Este año, gracias al apoyo del Ministerio de Salud como parte del proyecto de mejora continua, dos grandes instituciones como SAME 107 y el Hospital Pablo Soria concretamos la flamante Residencia en Emergentología cuya dirección está a cargo del doctor Pablo Jure”, explicó Claudia Cura, jefa del Servicio de Urgencias y Emergencias del Hospital Pablo Soria, y destacó que “nuestros residentes, futuros emergentólogos, van a aprender cómo valorar al paciente desde el nivel prehospitalario, la continuidad en el intrahospitalario y la trazabilidad y seguimiento con hincapié en la humanización de la medicina”.

Asimismo, remarcó que “dadas condiciones como la geografía y las distancias en la provincia, la Residencia en Emergentología nos va a permitir contar con médicos formados específicamente en todo el territorio, garantizando atención de calidad, sea cual sea la condición del paciente”.

Por su parte, Bárbara Dipietro, especialista en Emergentología y Coordinadora Médica del SAME 107, sostuvo que “el proyecto que logramos junto al Hospital Pablo Soria nos permite contar hoy en Jujuy con una Residencia en Emergentología que es única en el país porque es integral; esto significa que implica la formación tanto en la atención prehospitalaria como la atención hospitalaria, fortaleciendo ese continuo de atención del paciente crítico”.

“La convocatoria está abierta a médicos recibidos, interesados en la emergentología, una especialidad que se desempeña tanto en una guardia y también en nuestro sistema público, en internación domiciliaria, cobertura de eventos sanitarios masivos, asistencia ante desastres, capacitación, investigación y con orientación a la epidemiologia de la provincia, la idiosincrasia local y condiciones que infieren en la asistencia como la altura respecto al nivel del mar”, agregó Dipietro.

La Residencia en Emergentología contempla igualmente la primera asistencia en domicilio, en la vía publica, en otros centros de salud y hasta que el paciente se va de alta de la guardia, sumando rotaciones por todas las especialidades clínicas; quirúrgicas como cirugía, traumatología, anestesiología; y además por neonatología, pediatría, ginecología, obstetricia y salud mental.

El presente ciclo formativo incluye las siguientes especialidades:

Hospital Materno Infantil

Hospital Pablo Soria

Hospital Pablo Soria/SAME 107

Hospital San Roque

Hospital Dr. Néstor Sequeiros

Departamento SUNIBROM

– Licenciados presentar Título Terciario en caso de corresponder

– Convalidación del título en caso de ser egresado de Institución formadora extranjera

– Adjuntar certificados inherentes a la especialidad concursada.

La certificación se realizará en la Unidad de Residencias al momento de presentar la documentación (el trámite no es personal, puede ser presentado por un familiar) siempre y cuando se concurra con documentación original. No se recibirá documentación incompleta.

Los interesados, podrán solicitar información en:

La inscripción de postulantes se realiza en: