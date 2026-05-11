Trámites. El Gobierno de Jujuy despliega operativos de documentación en Palpalá y Capital

Se incorpora una jornada especial en el Estadio La Tablada con emisión de partidas, DNI y pasaportes.

El Gobierno de Jujuy, a través del Registro Civil, anuncia un cronograma intensivo de operativos territoriales para facilitar el acceso a la identidad. Al respecto, el director provincial del Registro Civil, Octavio Rivas, destacó que estas jornadas son el resultado de un trabajo articulado entre la Provincia, los municipios y la Secretaría de Deportes para acercar soluciones registrales a cada vecino.

– Jueves 14 de mayo (Palpalá): En conjunto con la Municipalidad de Palpalá, de 9 a 17 horas, en el Centro Cívico de avenida Río de la Plata 383.

– Sábado 16 de mayo (Paseo de las Plantas): En conjunto con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, de 9 a 17 horas.

– Domingo 17 de mayo (Estadio La Tablada): Gran operativo junto a la Secretaría de Deportes de la Provincia. Se llevará a cabo en Avenida Córdoba 1863, de 8 a 17 horas.

En los operativos del jueves y sábado se podrán tramitar DNI y pasaportes. Rivas subrayó que, únicamente en el operativo del domingo 17 en el Estadio La Tablada, se sumará a emisión de partidas, facilitando así la gestión completa de documentación en un mismo lugar.

La atención se brindará por estricto orden de llegada y se prevé la suspensión por lluvia. En cuanto a la modalidad de pago, únicamente se realizará mediante medios electrónicos (QR, tarjetas de débito o crédito).

Con relación a los requisitos, los menores de 14 años y trámites de rectificación deben presentar partida de nacimiento actualizada (menos de 1 año de emisión).

Al respecto de los precios, el DNI común tiene un valor de $10.000, mientras que el exprés cuesta $26.000. El pasaporte común registra un valor de $100.000 y el trámite exprés de $200.000.

Asimismo, se recuerda que ante la baja demanda en el turno tarde, las oficinas centrales brindan atención sin turno previo para DNI y pasaporte, atendiendo por orden de llegada según disponibilidad entre las citas programadas.