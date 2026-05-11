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Venta de equipos informáticos. El Ministerio de Hacienda convoca a participar de la nueva Subasta Pública Electrónica

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El Ministerio de Hacienda convoca a participar de la nueva Subasta Pública Electrónica

El Gobierno de Jujuy sigue avanzando con un innovador sistema de subastas virtuales, con el fin de modernizar la gestión y generar recursos.

Bajo la modalidad de Subasta Pública Electrónica, el Ministerio de Hacienda y Finanzas convoca a que se proceda a la venta de equipos informáticos varios. En este enlace es posible acceder a la publicación en el Boletín Oficial.

– Fecha: 15 de mayo de 2026 al 22 de mayo de 2026

– Hora: desde 10 a.m. del 15/05 a 10 a.m. del 22/05

– Web: subastas.jujuy.gob.ar

En cuanto a su implementación, el Gobierno de Jujuy, a través de Hacienda, continúa trabajando con este innovador sistema de subastas a fin de modernizar la gestión y generar recursos.

En tal sentido, el procedimiento es utilizado para la venta, liquidación o remate de bienes en desuso que se encuentran en posesión de distintos organismos del Estado Provincial.

El objetivo es transformar y liquidar esos insumos que se encuentran fuera de circulación, para obtener fondos que permitan adquirir nuevos elementos y destinarlos al funcionamiento general y eficiente de las reparticiones estatales.

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