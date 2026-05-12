1 Reunión anual del Consejo del Corredor Bioceánico

El Consejo de Desarrollo y Promoción del Corredor Bioceánico definió los tres ejes que ordenarán su trabajo durante el año producción agroindustrial, minería y servicios mineros, y turismo y dejó pautada la puesta en marcha de las comisiones técnicas que llevarán adelante esa agenda. La definición se alcanzó en la primera reunión multilateral del año, que reunió al Consejo con la Agencia Provincial del Corredor Bioceánico Capricornio, organismos nacionales, sectores privados e industriales.

El encuentro se desarrolló en el salón Marcos Paz de la Legislatura de Jujuy y estuvo encabezado por el gobernador Carlos Sadir, el vicegobernador Alberto Bernis, el presidente del Consejo del Corredor Bioceánico, Mario Fiad, y el director de la Agencia Provincial del Corredor, Alejandro Marenco. Participaron el presidente del bloque oficialista, Santiago Jubert, autoridades del Poder Ejecutivo, del municipio capital, organismos educativos, colegios profesionales y representantes de entidades intermedias.

El vicegobernador Alberto Bernis anticipó el compromiso de la Legislatura en producir normas que fortalezcan al Corredor Bioceánico y lo situó como una herramienta vinculada al desarrollo de la provincia y de la región, donde el tema vial resulta central. Sostuvo la necesidad de dar continuidad a las reuniones y a la gestión, y remarcó la política de puertas abiertas de la Legislatura para la realización de este tipo de encuentros.

Marenco convocó a coordinar esfuerzos a lo largo del año y a sostener una agenda común con participación activa del sector privado. Sobre esa base presentó los tres ejes de trabajo y la hoja de ruta para las próximas semanas.

El gobernador Sadir se refirió a la necesidad de encontrar soluciones para las rutas que estructuran al Corredor, en particular la N 52, y reconoció el trabajo realizado por Fabián Tejerina, ex presidente del Consejo, a quien señaló como impulsor del organismo. Tejerina, por su parte, entregó un informe de su gestión al frente del Consejo.

La ley de conformación del Consejo data del año 2024 y desde entonces distintos sectores vienen sosteniendo y trabajando en su consolidación como herramienta de integración regional, un proceso que tuvo correlato en la convocatoria de la jornada. Tras la presentación de las propuestas de los sectores involucrados, quedó abierto el calendario de trabajo de las comisiones técnicas.

Al cerrar el encuentro, Marenco subrayó la continuidad del trabajo iniciado en octubre con el 7 Foro: vamos con vistas al próximo, que se hará en noviembre en Antofagasta, concluyó.