Ambiente impulsa formación en Ley Yolanda y pondrá en agenda la actividad minera

En una reunión de la Comisión de Ambiente, realizada en el salón Pilar Bermúdez de la Legislatura, se abordaron distintos temas vinculados a la capacitación ambiental y al seguimiento de la actividad minera en la provincia. Entre los puntos tratados, se analizó la implementación de la capacitación de la Ley Yolanda para legisladores y personal que aún no la hayan realizado, y la iniciativa de invitar al secretario de Minería e Hidrocarburos para que informe sobre la situación de la industria minera en Jujuy.

Al finalizar el encuentro, la presidenta de la comisión, diputada Daniela Vélez, se refirió a la capacitación en la Ley Yolanda (N 27.592), que establece que todos los integrantes de la función pública deben recibir formación obligatoria en ambiente, desarrollo sostenible y cambio climático. Por una iniciativa de la vicepresidenta de la comisión, la diputada Miriam Burgos, se propone la capacitación en la Ley Yolanda para todos los diputados que aún no la hayan realizado, señaló Vélez, y agregó que la misma alcanzará también a quienes estén comprendidos por la Ley.

A continuación, indicó que a propuesta de la diputada Patricia Ríos y con el acuerdo de la mayoría de los integrantes de la comisión se resolvió invitar al secretario de Minería, Pablo Bergese, a los efectos de que nos informe acerca de la minería en nuestra provincia. En ese sentido, amplió: Desde la Comisión de Ambiente vemos sumamente importante estar informados para poder transmitir a ciencia cierta los números reales de cómo funciona la minería en nuestra provincia, que es la capital de la minería hoy por hoy.

Por último, adelantó que en la próxima reunión los autores de los proyectos ingresados a la comisión expondrán brevemente sus iniciativas con el objetivo de avanzar en su tratamiento. En ese marco, indicó que el diputado Martín Fellner presentará proyectos de su autoría para continuar con su análisis en el ámbito de la comisión.