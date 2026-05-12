La Comisión de Salud Pública recibió a referentes de la implementación de la Carrera de Medicina en Jujuy

La Comisión de Salud Pública de la Legislatura recibió este lunes, en el salón «Presidente Raúl Alfonsín», a los referentes de la Agencia para la Implementación de la Carrera de Medicina en Jujuy, Luis Antonio Buljubasich y Vicente Ramón Corte, quienes brindaron un informe sobre el funcionamiento de la nueva oferta académica que ya comenzó a dictarse en la provincia. Durante el encuentro se hizo entrega de una declaración del Parlamento del Norte Grande que declara de interés regional la implementación de la carrera.

La comisión recibió también la visita de la diputada Noemí Isasmendi, autora del proyecto de declaración de interés que expresa el beneplácito y reconocimiento institucional por la inauguración y apertura del ciclo lectivo correspondiente a la primera cohorte de la Carrera de Medicina en la provincia de Jujuy, dependiente de la Universidad Nacional de Jujuy.

Luego de la reunión, el presidente de la comisión, Omar Gutiérrez, se refirió a la implementación de la carrera y señaló que la puesta en marcha de la propuesta académica «hace un tiempo era un sueño; hoy es una realidad», al tiempo que precisó que «ya hay 60 alumnos en primer año cursando la carrera».

Asimismo, explicó que durante la reunión se detalló el esquema de articulación académica con la Universidad Nacional de Córdoba y la participación docente de la Universidad Nacional de Jujuy. En ese marco, destacó el trabajo en la gestión de becas destinadas al 10% de los estudiantes. «Han llevado adelante la gestión de becas para el 10 por ciento de los alumnos, es decir, para seis estudiantes que van a recibir alojamiento y también ayuda económica para poder manejarse, teniendo en cuenta que muchos provienen de zonas alejadas de la provincia», expresó Gutiérrez.

En relación al respaldo institucional, el legislador recordó que en la última sesión plenaria del Parlamento del Norte Grande, realizada en San Miguel de Tucumán, se aprobó la declaración de interés regional para la carrera. «Es algo que excede la importancia dentro de la provincia de Jujuy. Es importante para toda la región», afirmó.

Respecto al financiamiento, indicó que actualmente el sostenimiento económico está a cargo del Gobierno provincial junto a la UNJu. «Esperamos que más adelante el Gobierno nacional también pueda financiar la carrera. Es un proceso que se está llevando adelante», sostuvo, y agregó que durante la reunión se solicitó el acompañamiento de los diputados para fortalecer las gestiones de financiamiento nacional.

Por su parte, Buljubasich explicó que la convocatoria a la Legislatura tuvo como eje principal la entrega de la declaración regional. «Fuimos citados para hacernos entrega de una declaración del Norte Grande que declara de interés regional la implementación de la carrera de Medicina en Jujuy, que comenzó el pasado 16 de marzo», manifestó.

Buljubasich también detalló la procedencia de los estudiantes que integran la primera cohorte. Según indicó, «casi el 50 por ciento pertenecen al departamento General Belgrano», mientras que también hay alumnos de San Pedro de Jujuy, Ledesma, Tumbaya, Humahuaca, San Antonio y de la zona de los valles Perico y El Carmen.

«El objetivo de la carrera es formar recursos humanos y lograr que se radiquen en la provincia. Necesitamos médicos del interior de Jujuy», subrayó.

Finalmente, Buljubasich aseguró que el desarrollo del ciclo lectivo transcurre con normalidad. «Siempre con el asesoramiento de un docente de la Facultad de Medicina de Córdoba a cargo y el resto del plantel docente de la Universidad Nacional de Jujuy. Los chicos ya están rindiendo los primeros parciales, así que vamos bien», concluyó.