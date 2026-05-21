Convocan a participar de un taller de composición musical para obras audiovisuales

La capacitación forma parte del programa Música en Acción, destinado a potenciar el trabajo conjunto entre el sector musical y el audiovisual.

La Secretaría de Cultura, junto al Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, a través de la Comisión de Filmaciones, invita a músicos/as y trabajadores/as del ámbito musical y audiovisual a inscribirse en el taller orientado a fortalecer la articulación entre el sector musical y la producción audiovisual.

La iniciativa busca generar un espacio de formación y encuentro entre ambos sectores artísticos, proponiendo una introducción al uso de herramientas de creación musical y producción de audio para productos audiovisuales.

En este sentido, se encuentra abierta la convocatoria para interesados en participar, con inscripciones disponibles hasta el 29 de mayo.

La capacitación se desarrollará el 3 y 4 de junio de 16:00 a 18:30 hs. en la sala Galán del Teatro Mitre e incluirá un taller de composición musical para audiovisuales.

La capacitación estará a cargo de Juan Blas Caballero, músico, compositor y productor argentino con una trayectoria de élite en la industria musical, avalada por 7 Latin Grammys y 10 Premios Gardel. Especialista en la creación de universos sonoros para la pantalla, ha compuesto la música original de producciones recientes como Envidiosa, María Marta: El crimen del country y Abzurdah. Con una vasta experiencia que abarca desde cine y series hasta campañas publicitarias internacionales, combina su visión creativa con una sólida técnica en producción y arreglos, habiendo colaborado con figuras de la talla de Gustavo Santaolalla, Andrés Calamaro y Julieta Venegas.

Cabe destacar que el Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy viene impulsando, durante los últimos años, el Subsidio de Apoyo a la Realización de Videoclips, promoviendo tanto la producción audiovisual como la creación musical para este tipo de contenidos, por lo que resulta fundamental fortalecer estos vínculos.

Las inscripciones se pueden realizar a través del siguiente enlace: https://iaaj.jujuy.gob.ar/beneficios/musica-en-accion/