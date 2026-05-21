Quebrada. En el Tren Solar, comenzó la mudanza de emprendedores al Nuevo Mercado de Maimará

Luego de la inauguración encabezada por el gobernador Carlos Sadir, comenzó la mudanza y ocupación de los espacios de Mercado de Maimará en el Tren Solar.

El Nuevo Mercado de Maimará, desarrollado en el predio de la estación del Tren Solar de la Quebrada como parte de la ampliación de servicios y experiencias vinculadas al proyecto ferroviario turístico, comenzó su etapa de ocupación con la entrega de llaves y mudanza de emprendedores y productores locales.

La apertura de este nuevo espacio representa un paso importante para la comunidad de Maimará, y la consolidación de la estación como un punto de integración entre turismo, producción y desarrollo local, incorporando una propuesta comercial destinada a emprendedores y productores de la región.

Tras el acto inaugural, los adjudicatarios recibieron las llaves de sus locales y comenzaron con el traslado de mercadería, mobiliario y acondicionamiento de cada puesto, con vistas a la próxima apertura al público.

El Nuevo Mercado forma parte de las obras de puesta en valor y desarrollo del predio ferroviario del Tren Solar de la Quebrada, generando un espacio destinado a la comercialización de productos regionales, artesanías, gastronomía y producciones locales, pensado tanto para turistas como para residentes.

Con esta iniciativa, el Tren Solar continúa ampliando los servicios y experiencias vinculadas a sus estaciones, fortaleciendo el circuito turístico y comercial de la Quebrada de Humahuaca.