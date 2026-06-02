Sadir participó de una nueva Asamblea del Norte Grande junto al ministro del Interior y el CFI

La agenda de trabajo incluyó temas estratégicos para el desarrollo regional, entre ellos logística, energía, infraestructura y el acceso al gas natural.

El gobernador Carlos Sadir participó de la 23° Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande, realizada en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en la Ciudad de Buenos Aires, junto a sus pares de la región, el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, y el secretario general del organismo, Ignacio Lamothe.

El encuentro fue encabezado por el gobernador de Catamarca y presidente pro témpore del Norte Grande, Raúl Jalil, y contó además con la participación de los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Durante la reunión, los mandatarios avanzaron en una agenda común vinculada al desarrollo productivo y la integración regional, abordando temas centrales como obras de infraestructura, logística, energía y la necesidad de ampliar el acceso al gas natural en el NOA y el NEA.

Al respecto, Sadir destacó la importancia de sostener espacios de trabajo conjunto entre las provincias del Norte Grande y el Gobierno nacional. “Conversamos sobre temas clave para el desarrollo de nuestras provincias como obras, energía, logística y el acceso al gas natural”, señaló.

Asimismo, remarcó que el fortalecimiento de la articulación regional resulta fundamental para impulsar nuevas oportunidades de crecimiento. “En cada encuentro fortalecemos el trabajo conjunto para generar más inversiones, más empleo y un crecimiento equilibrado que le permita al Norte, y a Jujuy, crecer”, expresó.

En el marco de la asamblea, el CFI presentó avances de la iniciativa denominada “Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal”, una estrategia consensuada entre las provincias argentinas para promover el desarrollo con perspectiva federal y territorial. En esta oportunidad se expusieron los lineamientos de la Estrategia Federal Logística y de la Estrategia Federal Energética, herramientas orientadas a mejorar la competitividad y la integración de las economías regionales.

Los mandatarios también plantearon la necesidad de avanzar en la infraestructura requerida para ampliar la conexión de gas natural en las provincias del Norte argentino, entendiendo que se trata de un factor clave para el desarrollo productivo y la generación de nuevas inversiones.

Además, se analizaron acciones conjuntas para fortalecer la inserción nacional e internacional de la región mediante misiones comerciales, participación en ferias turísticas, tecnológicas y de negocios, y la promoción de la oferta exportable de las provincias que integran el bloque regional.