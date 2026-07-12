Continúa abierta la convocatoria para postular candidatos a los Premios San Salvador 2026

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy recordó que continúa abierta la convocatoria para presentar postulaciones a los Premios San Salvador 2026, una de las máximas distinciones que otorga la ciudad a vecinos, vecinas e instituciones que, con su compromiso y trayectoria, contribuyen al desarrollo y crecimiento de la comunidad. Las presentaciones podrán realizarse hasta el próximo 24 de julio.

Las postulaciones pueden efectuarse por correo electrónico a sansalvadorpremios@gmail.com o de manera presencial en la Dirección de Relaciones Públicas y Ceremonial, ubicada en avenida El Éxodo 215, primer piso, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 13 y de 16 a 19. Asimismo, las bases y condiciones se encuentran disponibles en el sitio web oficial de la Municipalidad, en el apartado “Premios San Salvador”.

Desde la Dirección de Relaciones Públicas y Ceremonial recordaron que podrán ser postulados ciudadanos y ciudadanas, residentes o no en la ciudad, que sean oriundos de la provincia de Jujuy. Las propuestas podrán ser presentadas por instituciones públicas o privadas, organizaciones de la sociedad civil, centros vecinales y demás entidades intermedias.

Los Premios San Salvador reconocen a personas e instituciones que realizan aportes significativos en distintos ámbitos de la vida comunitaria. En esta edición, las postulaciones podrán presentarse en las siguientes categorías:

Labor Vecinal o Ciudadana

Labor Humanitaria

Labor Cultural

Labor Deportiva

Instituciones Intermedias

Labor Empresarial

Labor Profesional

Labor Científica e Investigación

Labor Educativa

Labor Periodística

La Municipalidad invita a toda la comunidad a participar de esta convocatoria y proponer a quienes, a través de su esfuerzo, compromiso y vocación de servicio, contribuyen diariamente al bienestar y al crecimiento de San Salvador de Jujuy.