Más de 800 niños protagonizaron la final del Torneo Intercentros en el Parque San Martín

En una emocionante jornada cargada de espíritu deportivo, se llevó a cabo el encuentro final del Torneo Apertura Intercentros, organizado por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. El evento tuvo lugar en las instalaciones del Centro Deportivo N° 1 “Hugo ‘Pajarito’ Cid Conde”, ubicado en el extremo norte del Parque San Martín, y contó con la participación de más de diez centros deportivos municipales junto a diversas escuelitas de fútbol privadas que fueron invitadas para la ocasión.

El director general de Deportes y Recreación, Gustavo Hiruela, destacó la importancia de este cierre como el resultado de una labor constante durante toda la temporada. Al respecto, el funcionario manifestó, “este es el fruto de todos los sábados de un arduo trabajo de los profes y de los organizadores de este hermoso torneo que culmina con la correspondiente entrega de premios”. Asimismo, subrayó que el evento busca reconocer la dedicación de los pequeños deportistas que asisten semanalmente a los centros municipales.

Hiruela puso especial énfasis en el rol fundamental de las familias en el desarrollo de estas actividades. “Es, un poquito, hacerles un mimo por todo el trabajo que vinieron haciendo los chicos durante todos los sábados que se vinieron levantando con los papás”, expresó el director general, añadiendo un reconocimiento especial: “Antes que nada, quiero dar una un fuerte aplauso a los papás que vienen, acompañan y traen a los chicos; hoy estamos culminando con el Torneo Apertura con esta entrega de premios, donde los chicos se pueden llevar una medallita, un certificado y un par de pelotas para que puedan seguir entrenando”.

Por su parte, el subdirector del área, Gustavo Caliva, brindó detalles técnicos sobre la magnitud de la convocatoria y la diversidad de los participantes. El funcionario detalló: “Estuvimos con las categorías de 6 a 13 años de diferentes barrios de nuestra ciudad y equipos invitados”. Caliva estimó que el torneo movilizó a una multitud de jóvenes atletas, señalando que “aproximadamente, nosotros tenemos a 800 chicos de todos los barrios que estuvieron compitiendo”.

Finalmente, Caliva adelantó lo que será el próximo desafío deportivo para la ciudad, aclarando que la actividad deportiva infantil continuará durante el receso de invierno, y proyectando una competencia que unificará a los distintos sectores del municipio. “Los campeones del Distrito Centro y los campeones del Distrito Alto Comedero se van a enfrentar a una finalísima; eso se va a hacer justo cuando terminen las vacaciones, a fines de julio”, anunció el subdirector. Además, aprovechó para invitar a nuevas instituciones a sumarse a la próxima etapa del año: “Ya se va a venir el Torneo Clausura que dejamos abierto también a todos los equipos que quieran venir a participar; pueden venir a la Dirección General de Deportes y Recreación, acá en la punta del parque San Martín para las inscripciones”.