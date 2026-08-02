El incendio en Tiraxi Chico se encuentra contenido

Brigadistas del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático continúan trabajando en el lugar para consolidar el perímetro y prevenir posibles reactivaciones del fuego.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático informó que el incendio de vegetación registrado en el sector de Laguna La Guitarra, en Tiraxi Chico, se encuentra contenido.

Tras el operativo desplegado durante la jornada, el fuego dejó de presentar avance activo. No obstante, brigadistas del Ministerio permanecen en la zona realizando tareas de consolidación del perímetro y monitoreo permanente para prevenir posibles reactivaciones.

Las acciones continúan en el marco del Pronóstico Especial para Incendios emitido por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que mantiene condiciones de riesgo para el desarrollo de incendios forestales.

El Ministerio solicita a la población no acercarse al área afectada y respetar las indicaciones del personal que continúa trabajando en el lugar. Asimismo, ante la detección de una columna de humo o de un nuevo foco ígneo, se recuerda la importancia de dar aviso de inmediato al 911.