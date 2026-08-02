FNE. Sadir acompañó el cierre del Finde Estudiantil 2026 junto a miles de jóvenes

El gobernador Carlos Sadir compartió el cierre de una nueva edición del tradicional encuentro estudiantil en el estadio 23 de Agosto y destacó los valores de la participación, el respeto y la sana convivencia.

El gobernador Carlos Sadir participó de la última jornada del Finde Estudiantil 2026, que se desarrolló en el estadio 23 de Agosto, donde compartió junto a miles de estudiantes una de las celebraciones más tradicionales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Acompañado por el presidente del Ente Autárquico Permanente, Leandro Morales, el mandatario recorrió el predio, dialogó con los jóvenes y vivió de cerca el entusiasmo y el color característicos de esta propuesta.

El legendario estadio fue escenario de la segunda y última jornada del Finde Estudiantil, que reunió a los colegios de mayor convocatoria. El color de las tribunas, las bandas de música, los cánticos y las representaciones coreográficas anticiparon el clima que se vivirá durante la próxima edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

En ese marco, Sadir expresó su satisfacción por acompañar, una vez más, al estudiantado jujeño. «Es muy lindo ver a los chicos participar, competir sanamente y respetarse», señaló al ingresar al campo de juego.

«Estoy muy contento de acompañarlos, otro año junto a ellos», agregó.

Asimismo, destacó el trabajo que viene realizando el Ente Autárquico Permanente para la organización del evento. «Buscamos que haya un trabajo prolijo», expresó.

Al referirse a la historia de la celebración, recordó que este año la Fiesta Nacional de los Estudiantes cumple 75 años y sostuvo que «es una edición para disfrutar con respeto y compartiendo entre todos».

Finalmente, dejó un mensaje para los jóvenes: «Les deseo lo mejor a todos y que sigan estudiando para tener un futuro diferente».

Por su parte, el presidente del Ente Autárquico Permanente, Leandro Morales, destacó la importancia del Finde Estudiantil y aseguró que la Fiesta Nacional de los Estudiantes «es la expresión más grande de la Argentina».

Además, ponderó el valor de esta instancia previa a septiembre y la definió como un clásico para el estudiantado jujeño.

También puso en valor la participación de los estudiantes del interior de la provincia y remarcó que la Fiesta es de todos. En ese sentido, recordó que se realizaron congresos en las distintas regiones de Jujuy como una forma de descentralizar las actividades.

«Seguimos recorriendo cada institución educativa y llevamos a la representante nacional para que puedan compartir e intercambiar experiencias», afirmó.

Como anticipo de las próximas actividades, informó que este martes visitarán Caspalá junto a la representante nacional de los estudiantes, una localidad que, según expresó, espera ese encuentro con mucho entusiasmo.

Por último, dejó un mensaje a los jóvenes: «Que no compitan, sino que compartan una experiencia».

Acompañaron la jornada el diputado provincial Adriano Morales y el presidente de JEMSE, Exequiel Lello Ivacevich.