FNE. Tras una exitosa primera jornada, el Finde Estudiantil continúa este domingo

Miles de estudiantes participaron de las competencias de baile, mascotas e hinchadas en el estadio 23 de Agosto. La segunda jornada se realizará este domingo 2 de agosto y podrá seguirse en vivo por YouTube.

Con una gran convocatoria de estudiantes, este sábado se desarrolló la primera jornada del Finde Estudiantil 2026, una propuesta organizada por el Gobierno de Jujuy a través del Ente Autárquico Permanente (EAP), que reunió a comunidades de distintos establecimientos educativos en las tradicionales competencias de baile, mascotas e hinchadas.

La actividad contó con la presencia del presidente del Ente Autárquico Permanente, Leandro Morales; el director del organismo, Darío D’Antuene; la representante nacional de los estudiantes, Sofía Masino; y la representante provincial, María Victoria Zamar, quienes acompañaron el desarrollo de la jornada junto a docentes asesores, familias y la comunidad estudiantil.

Para garantizar el normal desarrollo del evento, el Gobierno de Jujuy dispuso un amplio operativo interinstitucional, con la participación de equipos de los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Humano y Ambiente; el SAME 107; la Policía de la Provincia; Bomberos; Seguridad Vial; Defensa Civil y demás organismos provinciales, que llevaron adelante tareas preventivas, sanitarias, de asistencia y organización durante toda la jornada.

Este trabajo articulado permitió que miles de estudiantes y sus familias disfrutaran de una jornada segura y organizada, reafirmando el compromiso del Gobierno de Jujuy con el acompañamiento de una de las celebraciones más representativas de la juventud jujeña.

El Finde Estudiantil continuará este domingo 2 de agosto con la segunda y última jornada de actividades, que volverá a reunir a las promociones de toda la provincia en las distintas competencias previstas. Al igual que en esta primera fecha, la programación será transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube del Gobierno de Jujuy, con el objetivo de que las familias y toda la comunidad puedan seguir y disfrutar de este tradicional evento desde cualquier punto de la provincia.