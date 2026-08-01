“Huerta de Campeones” y “Sembrando Conciencia” culminaron con certificaciones y reconocimiento al compromiso ambiental

A través de un acto con entrega de certificados, el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) “Mary Ferrín”, finalizó el proyecto integral “Huerta de campeones”, una propuesta que se desarrolló durante tres meses junto a distintas áreas de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, con el objetivo de fomentar la educación ambiental, la alimentación saludable y la creación de hábitos sustentables desde la primera infancia.

Junto a la familia y funcionarios municipales presentes, la directora de Inclusión y Asistencia, Marisa García, explicó; “la iniciativa articuló el trabajo de tres direcciones municipales y permitió que las docentes incorporen herramientas para promover las huertas educativas, incluso durante la temporada invernal, puesto que “hacer una huerta no es solamente cultivar, sino también promover hábitos saludables”, expresó.

Como cierre del proyecto, se realizó la entrega de certificados a las docentes que participaron de la capacitación, como así también a los alumnos de la Asociación Todos Juntos y se reconoció al CDI Mary Ferrín como una institución amigable con el medio ambiente por su compromiso con la educación ambiental.

Por su parte, la directora de Medicina Preventiva y Salud, Itati Gloss, resaltó que “la propuesta también incluyó un fuerte componente de nutrición, ya que a partir de una encuesta realizada a las familias, se identificaron dificultades para incorporar verduras en la alimentación de los niños. Y en respuesta, los profesionales brindaron recomendaciones y realizaron una actividad junto al área de cocina, donde elaboraron budines con frutas y verduras para demostrar otras alternativas saludables para consumir desde temprana edad”.

Luego la administradora del CDI Mary Ferrin, Nair Said, señaló que este año se renovó la experiencia de la huerta, que anteriormente se había desarrollado junto a la Facultad de Agronomía, y este año, se articuló el proyecto con la Dirección de Inclusión y Asistencia y la Dirección de Medicina Preventiva”.

Y en este sentido, añadió, “el objetivo fue fortalecer el concepto o camino de “la huerta al plato”, donde se involucró no sólo a los niños, sino también a sus familias para que incorporen estos hábitos en la vida cotidiana”.

Además, se destacó el valor de la inclusión dentro del proyecto, ya que el personal municipal participó de los talleres virtuales “Sembrando Conciencia”, fortaleciendo el trabajo conjunto en favor de una comunidad más saludable y comprometida con el cuidado del ambiente.

Nota audiovisual: https://youtu.be/iYpFEteYkSo