El Municipio promueve el cuidado de la salud mental a través del deporte

El taller denominado “Cuerpo Fuerte, Mente Fuerte” se llevó a cabo en la Escuela Municipal de Boxeo “Pumita Carabajal”, donde el Departamento de Salud Mental trabajó junto a los alumnos sobre los beneficios integrales de la actividad física, la importancia de los vínculos y la incorporación de hábitos saludables.

La propuesta busca generar espacios de reflexión y diálogo en torno a la salud mental, poniendo en valor el deporte no solo como una herramienta para fortalecer el cuerpo, sino también como una instancia que favorece la socialización, la regulación de las emociones, la construcción de vínculos y el bienestar psicológico.

Al respecto, Agustina Barrionuevo, integrante del Departamento de Salud Mental, explicó, “estamos llevando a cabo un taller denominado Cuerpo Fuerte, Mente Fuerte. Estamos trabajando con los alumnos que asisten a la escuela de boxeo. La idea es poder visibilizar cómo la actividad deportiva no solamente nos da beneficios a nivel físico, sino también es una manera de cuidar nuestra salud mental”.

En este sentido, destacó la importancia de instalar el cuidado de la salud mental como un tema cotidiano y sin prejuicios, “desde el Departamento de Salud Mental buscamos hablar sobre la salud mental, que sea un tema que esté en la mesa, en el diálogo, porque todavía hay prejuicio respecto al cuidado de la salud mental. Y cómo cuidar la salud mental no significa solamente pedir ayuda a un profesional de la salud mental, sino también habitar estos espacios, espacios en donde cuidamos nuestro cuerpo, en donde incorporamos hábitos saludables, en donde hacemos lazo con los otros”, sostuvo.

Durante el taller se abordaron distintas situaciones vinculadas a las experiencias de los jóvenes y a la manera en que se relacionan en el ámbito deportivo, “estamos trabajando todo este tipo de cuestiones con los alumnos que asisten a la escuela de box, y observando de qué manera están interactuando los chicos, qué tipo de replanteo están sacando a la luz. El trabajo no es solamente con alumnos, sino también con el personal que trabaja acá en la escuela y salen a la luz varias cuestiones, como los prejuicios, cómo muchas veces iniciamos una actividad física puramente por razones físicas, quizás porque el médico lo recomendó, y no nos damos cuenta que cada vez que nos incorporamos en una actividad que implica hacer lazo con los otros, estamos cuidando un montón de otras cosas, no solo mi cuerpo, la capacidad de socializar con los otros, la salud mental, descargando emociones, regulando emociones, etc”, detalló Barrionuevo.

La profesional remarcó que el bienestar debe ser entendido de manera integral, considerando la interacción permanente entre el cuerpo, la mente y los vínculos sociales, “los beneficios que nos da incorporarnos en una actividad física son múltiples, y no solamente son a nivel del cuerpo. Los seres humanos somos seres biopsicosociales, es decir, que somos un cuerpo, una mente que está en relación con los otros, y todo eso está integrado, no nos podemos dividir en compartimentos”, afirmó.

Asimismo, Barrionuevo destacó el trabajo sostenido que el Departamento de Salud Mental viene desarrollando junto a la Escuela Municipal de Boxeo “Pumita Carabajal”, generando espacios permanentes de acompañamiento y escucha, “hace tiempo que venimos trabajando con la escuelita, de hecho, los lunes hay un espacio que es espacio de escucha, que se lleva adelante ya casi de manera estable, además estamos en muchas instituciones, colaborando, instituciones educativas, tratando de acercarnos a donde están los jóvenes también, intentando que las nuevas generaciones tengan incorporado esto del cuidado de la salud mental”, concluyó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/24fkGIoD1Eo