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El Quirófano Externo de Zoonosis atenderá esta semana en cuatro puntos de la ciudad

Jujuy

La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio a conocer el cronograma de atención del Quirófano Externo para la primera semana de agosto, con el objetivo de acercar el servicio de castración a distintos sectores de la ciudad y continuar promoviendo la tenencia responsable de animales de compañía.

El operativo se desarrollará en centros comunitarios y espacios barriales, donde el equipo de profesionales realizará las intervenciones programadas de acuerdo con el siguiente cronograma:

  • Lunes 3 de agosto – 8:00 horas
    Barrio 13 de Julio
    Polideportivo, ubicado en la intersección de Miguel Cané y 10 de Junio.
  • Martes 4 de agosto – 14:00 horas
    CAM Marcelino Musto – Barrio Huaico
    Avenida Bolivia y Tuyutí.
  • Miércoles 5 de agosto – 8:00 horas
    CIC Che Guevara – Barrio Che Guevara
    Manzana 1, Lote 1.
  • Viernes 7 de agosto – 14:00 horas
    CAM Marcelino Musto – Barrio Huaico
    Avenida Bolivia y Tuyutí.

Desde la Dirección de Zoonosis recordaron a los vecinos que las castraciones se realizan con turno previo y que es fundamental cumplir con las indicaciones brindadas por el personal veterinario respecto al ayuno, traslado y cuidados pre y postoperatorios de las mascotas.

Asimismo, se recomienda asistir puntualmente al lugar y horario asignados para garantizar una correcta organización de cada jornada y brindar una atención eficiente a todos los animales programados.

A través de este servicio, el municipio continúa desarrollando acciones orientadas a fortalecer el cuidado de la salud animal, prevenir la reproducción no controlada y fomentar la convivencia responsable entre las mascotas y la comunidad.

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