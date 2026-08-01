Conmemoración. Sadir destacó el fortalecimiento de la Policía de Jujuy en su 181° aniversario

El gobernador encabezó el acto central realizado en Ciudad Cultural y reafirmó el compromiso del Gobierno de continuar invirtiendo en equipamiento, tecnología y capacitación para optimizar el servicio de seguridad en toda la provincia

El gobernador Carlos Sadir presidió el acto central por el 181° aniversario de la Policía de la Provincia de Jujuy, realizado en Ciudad Cultural, donde destacó el proceso de fortalecimiento institucional que impulsa el Gobierno provincial mediante inversiones en equipamiento, tecnología y formación para mejorar la prevención y el servicio que brinda la fuerza a la comunidad.

La ceremonia contó con la participación de autoridades provinciales, la plana mayor de la Policía, efectivos de las distintas unidades, familiares y vecinos. Durante el acto se entregaron reconocimientos al personal por su trayectoria, desempeño y vocación de servicio, y posteriormente se desarrolló el tradicional desfile institucional.

«Es un gusto estar acompañando a la Policía en su día», expresó Sadir, al tiempo que destacó los 181 años de servicio de la institución a la comunidad jujeña.

Asimismo, agradeció el compromiso diario de los efectivos y reconoció «la dedicación, el empeño y la trayectoria» de quienes integran la fuerza.

En ese marco, ratificó la decisión del Gobierno provincial de continuar fortaleciendo la seguridad pública mediante la incorporación de nuevas herramientas y la capacitación permanente del personal.

«Vamos a continuar equipando a la fuerza para mejorar el servicio a la comunidad y trabajar en la prevención», afirmó.

Como parte de ese proceso, el gobernador anunció la incorporación de 20 camionetas Toyota Hilux, 20 motocicletas de alta cilindrada, drones de última generación, un moderno sistema de geolocalización y tecnología infrarroja destinada a optimizar las tareas de búsqueda, monitoreo y prevención, tanto de día como de noche.

Además, destacó el trabajo que realiza el Instituto Universitario Provincial de Seguridad (IUSP) en la formación continua de los efectivos, entendiendo que la profesionalización constituye un eje central para seguir mejorando el servicio policial.

«Vamos a seguir trabajando para brindar más seguridad y mejores servicios a todos los jujeños y las jujeñas», concluyó.

Por su parte, el jefe de la Policía de la Provincia, comisario general Joaquín Carrillo, destacó la implementación de un nuevo sistema tecnológico para el servicio de emergencias 911, basado en inteligencia artificial y herramientas de georreferenciación.

Explicó que la incorporación de estas tecnologías permitirá optimizar el seguimiento de los móviles policiales, agilizar la respuesta operativa y fortalecer las tareas preventivas en todo el territorio provincial.

Carrillo también puso en valor el trabajo realizado por el personal policial y del Cuerpo de Bomberos durante las emergencias provocadas por los recientes vientos Zonda y los incendios registrados en distintos puntos de la provincia, resaltando la rápida asistencia brindada a las familias afectadas y el permanente compromiso de la institución con la comunidad.

Participaron del acto el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García; autoridades provinciales; la cúpula de la Policía de la Provincia; representantes de las fuerzas de seguridad; familiares del personal policial y público en general.