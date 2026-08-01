Educación renueva los sanitarios del Secundario N° 1 de Alto Comedero con obras de mantenimiento 2026

Cada intervención fortalece las condiciones de higiene, seguridad y bienestar dentro de las escuelas, acompañando el desarrollo de las actividades pedagógicas en mejores espacios.

El Ministerio de Educación de Jujuy continúa ejecutando el Plan de Mantenimiento Básico 2026 con una nueva intervención en el Colegio Secundario N° 1 «Crucero General Belgrano» de Alto Comedero, destinada a mejorar las instalaciones sanitarias del establecimiento.

Las obras incluyen trabajos de mejoras en los baños, con el reemplazo de piletas y lavatorios con la respectiva construcción de las bases, la reubicación de cañerías de agua, desobstrucción de desagües, instalación de nuevas canillas.

Además, se realizarán mejoras en los revestimientos cerámicos, la construcción de divisorios para mingitorios, la reparación de puertas de los boxes, la colocación de nuevos pasadores, tiradores para las mochilas de los inodoros y una nueva puerta principal en el baño de la planta alta.

Estas obras forman parte del plan de infraestructura escolar que impulsa el Ministerio de Educación para conservar, recuperar y poner en valor los edificios educativos de toda la provincia, garantizando espacios más seguros, funcionales y adecuados para estudiantes, docentes y personal educativo.