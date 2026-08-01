Trabajo en territorio. Acciones de prevención en el Día Mundial Contra la Trata de Personas

En el Día Mundial Contra la Trata de Personas se realizaron acciones para fortalecer la prevención y sensibilizar sobre los riesgos de este delito.

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades llevó a cabo una jornada de prevención en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus.

Este año el lema fue “Atrapados detrás de la estafa” incorporado por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, para alertar sobre una forma de trata que está creciendo rápidamente, en la que los grupos de delincuencia organizada explotan a personas para llevar a cabo fraudes a escala industrial.

Las víctimas son objeto de trata con fines de criminalidad forzada y se ven obligadas a participar en operaciones de estafa en línea, forma de explotación estrechamente vinculada a la ciberdelincuencia y la corrupción, entre otras, lo que pone de manifiesto la naturaleza cada vez más interconectada con la delincuencia organizada.

Las actividades estuvieron orientadas a fortalecer la prevención e informar a la comunidad sobre las modalidades de captación, los riesgos asociados a este delito y la importancia de denunciar situaciones sospechosas.

Mediante la difusión de información clara y accesible se promovió el reconocimiento de señales de alerta y la construcción de una comunidad comprometida con la protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes y personas que puedan ser víctimas de redes de trata.

La trata de personas constituye una grave violación a los derechos humanos que afecta la libertad y la dignidad de quienes la padecen, por lo que resulta de suma importancia el trabajo articulado con la sociedad para prevenir este delito y garantizar el acceso a mecanismos de protección y asistencia.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se reafirmó el compromiso de continuar impulsando acciones de prevención, sensibilización y promoción de derechos en todo el territorio provincial, fortaleciendo la información como herramienta esencial para detectar, prevenir y erradicar la trata de personas.