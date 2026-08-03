Descentralización. Las itinerancias médicas continúan durante agosto en toda la provincia

Los profesionales de Salud recorren las diferentes regiones de Jujuy, facilitando acceso gratuito a numerosas especialidades.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa a la comunidad que continúa durante todo el mes de agosto con la estrategia de médicos itinerantes, trabajo que permite acercar atención en diferentes especialidades a la población en todas las regiones de la provincia, con base en la descentralización de los servicios que propone el Plan Estratégico de Salud II.

Las Itinerancias, es decir, el traslado de los equipos profesionales a diferentes zonas del territorio a partir del trabajo coordinado con los hospitales cabecera, facilitan el acceso de la comunidad a las atenciones médicas en el propio lugar de residencia, mejorando tiempos de diagnóstico y resolución.

El diagrama previsto para el mes de agosto prevé un total de 7.625 consultas y más de 1.300 prácticas a través del desempeño de los especialistas en pediatría, oftalmología, medicina general, cardiología, cardiología infantil, tocoginecología, traumatología, ginecología, patología cervical, infectología, endocrinología, dermatología, reumatología, neurología, urología, otorrinolaringología, ecografía y ecografía infantil en todo el territorio jujeño dando respuesta a los requerimientos específicos de cada lugar y articulando estudios complementarios, interconsulta y turnos con los respectivos hospitales de referencia, mientras también se programan intervenciones quirúrgicas con la modalidad de Itinerancias.

El trabajo de las siguientes semanas se coordina junto a los hospitales de La Mendieta, La Esperanza, Palma Sola, San Pedro, El Talar, Libertador, Calilegua, Yuto, Fraile Pintado, Perico, Monterrico, El Carmen, Palpalá, Alto Comedero, Maimará, Tilcara, Humahuaca, Abra Pampa, Susques, El Aguilar y La Quiaca y con CAPS de la zona periurbana del departamento capital.