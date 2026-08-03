Jujuy impulsa su agenda turística y gastronómica con una nueva edición del Festival de Bebidas de Altura

El evento se realizará el 13 y 14 de agosto y forma parte del calendario del Mes de la Pachamama. Reunirá a productores, especialistas, gastronómicos y público en general.

El Gobierno de Jujuy, a través del Ente de Promoción Turística, acompañó la presentación de la segunda edición del Festival de Bebidas de Altura, una propuesta que tendrá lugar los días 13 y 14 de agosto y que se consolida como uno de los eventos destacados de la agenda turística y cultural del Mes de la Pachamama.

La directora del Ente de Promoción Turística, Melina Ainstein, destacó que el festival se integra a un calendario de actividades especialmente diseñado para el mes de agosto y el fin de semana largo, que incluye propuestas culturales, gastronómicas y musicales de gran convocatoria.

En ese sentido, señaló que el Festival de Bebidas de Altura, junto con otros eventos previstos para agosto, «hacen a la provincia» y fortalecen la oferta turística. Además, remarcó que la iniciativa representa una oportunidad para seguir acompañando a los emprendedores jujeños y poner en valor la gastronomía y la producción local.

Ainstein recordó que el Ministerio de Cultura y Turismo viene impulsando distintas acciones para potenciar la gastronomía provincial, el desarrollo de la Ruta del Vino y la articulación con el Tren Solar, promoviendo experiencias que integran cultura, sabores e identidad. Finalmente, invitó a jujeños y turistas a sumarse a una propuesta que combina degustaciones, música, gastronomía y productos regionales.

Por su parte, el secretario de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Luciano Córdoba, destacó el trabajo conjunto entre el sector público y los organizadores para acompañar una iniciativa que calificó como innovadora para la ciudad y la provincia.

En ese marco, sostuvo que el festival representa un espacio de encuentro para especialistas de la industria de las bebidas y el sector gastronómico, al tiempo que fortalece el crecimiento que viene experimentando San Salvador de Jujuy como destino con una oferta gastronómica y de entretenimiento cada vez más consolidada.

Asimismo, valoró la incorporación de nuevas instancias de capacitación y el crecimiento de la propuesta en su segunda edición, al considerar que favorece el intercambio de conocimientos entre profesionales locales y referentes nacionales. Finalmente, invitó a vecinos y turistas a participar del festival, destacando que será una excelente alternativa para disfrutar durante el mes de agosto en la capital jujeña.

La organizadora del festival, Melisa Portal, explicó que la programación comenzará el jueves 13 de agosto con una jornada gratuita de capacitación destinada a estudiantes, profesionales y aficionados del sector gastronómico y de las bebidas.

La actividad se desarrollará desde las 15 horas en el Centro Cultural «Héctor Tizón» e incluirá masterclass y charlas a cargo de bartenders, maestros cerveceros, destiladores, embajadores de marcas, propietarios de bares y especialistas provenientes de distintos puntos del país. La participación será gratuita, con inscripción previa a través de las redes sociales del festival.

El viernes 14 de agosto, desde las 19 horas, se llevará a cabo el festival abierto al público en Uquía Eventos, en barrio Los Perales. Allí participarán más de 40 marcas de bebidas y productos delicatessen de Jujuy, el NOA, otras provincias y marcas internacionales. La propuesta incluirá degustaciones, intervenciones artísticas y música en vivo con DJs.

Las entradas anticipadas y el formulario de inscripción para las actividades del jueves se encuentran disponibles a través del perfil de Instagram del Festival de Bebidas de Altura.