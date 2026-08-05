Embajadaras de mis Derechos. «Embajadoras de Mis Derechos» suma nuevas escuelas antes del cierre de la edición

Se continúa fortaleciendo la participación estudiantil en la tercera edición de «Embajadaras de mis Derechos».

El Ministerio de Desarrollo Humano, mediante la Secretaría de Desarrollo Humano y Gestión Administrativa y la Dirección de Juventud, continúa fortaleciendo la participación estudiantil en el marco de la tercera edición de «Embajadoras de Mis Derechos» suma nuevas escuelas, cuya inscripción permanecerá abierta hasta el 15 de agosto.

En las últimas semanas, la propuesta llegó a instituciones educativas de Monterrico, Calilegua, Libertador General San Martín, Palpalá y San Salvador de Jujuy, donde estudiantes participaron de encuentros de sensibilización e intercambio sobre derechos, convivencia y participación juvenil, con el propósito de incentivar la presentación de proyectos estudiantiles que contribuyan a construir espacios educativos libres de violencia.

En Monterrico, la actividad reunió a estudiantes de los colegios Nuevo Horizonte y Secundario N.º 36, en una jornada organizada junto a la Municipalidad y el Concejo Deliberante.

En Calilegua, junto al Municipio y la Dirección de Juventud Municipal, docentes y alumnos de 4.º y 5.º año del Bachillerato Provincial N.º 7 “Dr. Carlos Alvarado” y del Colegio Secundario N.º 70 participaron del programa encabezado por Eliana Ramos, Embajadora de Mis Derechos 2025.

En San Salvador de Jujuy, estudiantes de la Escuela Normal se sumaron a la iniciativa mediante un espacio de formación orientado a fortalecer el compromiso ciudadano, la participación juvenil y la promoción de los derechos de las juventudes.

Mientras que en Libertador General San Martín, el salón Yapeyú Municipal congregó a autoridades provinciales y municipales, a la Embajadora de Mis Derechos 2025, Eliana Ramos, docentes y estudiantes de la Agrotécnica Nelly Arrieta, Colegio Fasta “Ingeniero José María Paz”, Escuela Normal Superior y Colegio Técnico Marista “Ing. Herminio Arrieta”. Durante el encuentro compartieron experiencias y reflexionaron sobre la violencia digital y la importancia de fomentar valores en la familia, la escuela y los espacios de encuentro.

En Palpalá, los talleres se desarrollaron en la Escuela de Comercio “Dr. Manuel Belgrano” y en el Colegio Sagrado Corazón, donde estudiantes participaron de espacios de sensibilización, diálogo y reflexión vinculados a sus derechos, la convivencia y la prevención de situaciones de violencia.

En tal sentido, el secretario de Desarrollo Humano y Gestión Administrativa, Sergio Vidaurre, remarcó que “Embajadoras de Mis Derechos es una política pública que impulsa el protagonismo juvenil y acompaña a las instituciones educativas con herramientas concretas”. Además, destacó que el programa promueve valores como la igualdad, el respeto y la participación, y brinda respaldo económico para fortalecer los proyectos estudiantiles.

Por su parte, la directora de Juventud, Jael Escalante, destacó el creciente interés de las comunidades educativas por participar del programa y señaló que “cada escuela que se suma demuestra que las juventudes quieren ser protagonistas, transformar sus realidades y promover vínculos basados en el respeto”.

Vale recordar que la convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de agosto. Los proyectos ganadores recibirán aportes económicos que podrán convertirse en un importante respaldo para concretar la carroza o el carruaje de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, o para impulsar proyectos y necesidades de cada comunidad educativa.