Prevención de la violencia de género. Fortalecen el desarrollo de mujeres emprendedoras en El Piquete

En El Piquete se realizó una charla informativa para mujeres emprendedoras, donde también se abordó la prevención de la violencia de género

En el marco de las acciones en territorio el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades participó en El Piquete de una charla informativa destinada a mujeres emprendedoras, en un trabajo conjunto con la Secretaría de Género y Diversidad de la Comisión Municipal.

La jornada tuvo como objetivo brindar información, acompañamiento y herramientas que contribuyan al fortalecimiento de los emprendimientos locales, favoreciendo la autonomía económica de las mujeres como un aspecto fundamental para el ejercicio de sus derechos y la prevención de la violencia por motivos de género.

Durante el encuentro, profesionales del Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de Santa Clara, compartió información sobre los programas y dispositivos de asistencia disponibles, generando un espacio de intercambio donde las participantes realizaron consultas, expresaron inquietudes y pudieron conocer recursos para potenciar sus iniciativas productivas.

Es de destacar que Jujuy cuenta con 19 dispositivos distribuidos en la Provincia, que cuentan con equipos interdisciplinarios integrados por profesionales del trabajo social, la abogacía y la psicología, quienes asisten y acompañan el proceso de mujeres y personas de la diversidad en situación de vulnerabilidad.

Estas acciones forman parte de una estrategia de trabajo conjunto con los gobienos locales para promover la igualdad de oportunidades, fortalecer redes con la comunidad y garantizar el acceso a información que contribuya al desarrollo integral de las mujeres en la Provincia.