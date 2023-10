El Partido Liberal Jujuy solo votará por Javier Milei

El dirigente del Partido Liberal Jujuy, Héctor Espinoza, anunció que la fuerza apoya al candidato a presidente de la Nación, Javier Milei, pero dejará en libertad de acción a sus afiliados en las categorías de senador, diputado nacional y legislador al Parlasur.

En declaraciones a El Libertario, Espinoza dijo que “como partido no participamos con candidatos o haciendo campaña con la Libertad Avanza, pero sí estamos hiperactivos para llevar las banderas del Liberalismo a todos los rincones de la provincia”.

“Si bien la coyuntura política está marcada y por arrastre los candidatos de la Libertad Avanza van a llegar, nosotros nos mantenemos al margen; a mí me invitó Quintar, desde el año pasado me viene llamando, ahora digo menos mal que no fui porque no pensé que eran tan feudales de arrogarse la participación de fiscales”, agregó.

Espinoza reveló que “no nos dan los poderes para fiscales, dicen que no confían en nosotros” y aseguró que el Partido Liberal Jujuy tiene a disposición más de quinientos fiscales “y todos ad honorem sin pedir nada”.

Además, aclaró que “creemos que las ideas que Milei hoy banca son las correctas, no las inventó él, ya existen en la biblioteca del pensamiento económico, pero es el único candidato dentro de la vidriera de la política que levanta las banderas liberales”.