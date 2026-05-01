Trabajo en territorio. Palma Sola: promoción y prevención de la violencia de género

Se realizaron acciones de promoción y prevención de la violencia de género con vecinas y vecinos de la localidad de Palma Sola.

En el marco de prevención de la violencia de género, el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades realizó en la localidad de Palma Sola una jornada de atención y difusión de servicios.

Durante la actividad que estuvo a cargo de profesionales del Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de San Pedro, se brindó información sobre la asistencia y el acompañamiento a mujeres y personas de la diversidad sexual en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, se informó sobre los tipos y modalidades que existen de violencia para poder identificarla y buscar ayuda inmediata en los dispositivos correspondientes con los que cuenta la Provincia de Jujuy. Cada uno de ellos integrado por equipos interdisciplinarios que acompañan el proceso en cada caso.

También se generaron espacios de escucha e intercambio que permitieron fortalecer el vínculo con las y los vecinos, promoviendo el acceso a derechos y la construcción de redes de contención, despejando dudas y visibilizando estrategias integrales para la prevención de la violencia por motivos de género.

Se promocionó la línea provincial, gratuita y confidencial 0 800 888 4363 que funciona las 24 horas, todos los días del año para urgencias activando los protocolos correspondientes o para asesoramiento de quienes consultan sobre situaciones de vulnerabilidad.