Plan Provincial 2026-2028. Trabajo territorial con la Mesa Interinstitucional en el Distrito Centro -Sur

Continuando con el trabajo en territorio se realizó la Mesa Interinstitucional en el Distrito Centro – Sur para la prevención de la violencia de género.

En el marco de la articulación de políticas públicas en territorio y promoviendo el trabajo en red con la comunidad, se realizó la Mesa Interinstitucional Local (MIL) del Distrito Centro – Sur, para consolidar estrategias para la prevención de la violencia de género.

Estos encuentros permiten fortalecer redes entre organismos del Estado, organizaciones sociales y actores comunitarios para el abordaje integral de la violencia por motivos de género, la optimización de recursos y respuestas más eficaces ante estas situaciones.

Asimismo, en esta instancia de la que participó la Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro, se avanzó en la construcción de una agenda de trabajo común enmarcada en el Plan Provincial de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género y Diversidad 2026-2028, priorizando acciones que responda a las realidades y necesidades específicas de cada comunidad.

La Mesa Interinstitucional Local favorece el intercambio de experiencias y buenas prácticas que fortalecen las capacidades de cada regióno para la prevención, detección temprana y acompañamiento de situaciones de violencia de género.

En este sentido, se reafirma la importancia de estas reuniones como herramientas estratégicas para la construcción de una sociedad más justa, igualitaria, libre de violencia y discriminación.

Fue sede del encuentro el Instituto de los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, donde participó su Referente, Claudia Najar.

También estuvieron el Director de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado; la Coordinadora de los Centros de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia, Gabriela Salinas; y la Referente de la Oficina de la Mujer del Poder Judicial, Camila Facetti.