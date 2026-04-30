Infraestructura . Sadir puso en marcha el recambio del acueducto de Huaico que abastece al Gran Jujuy

La obra, que se desplegará por una extensión de casi 4 kilómetros, brindará respuesta a un área de 350 mil personas.

El gobernador Carlos Sadir encabezó el inicio de la ejecución de obra de recambio de acueducto de Huaico que abastece al Gran Jujuy. La firma del acta inicio de trabajo entre Agua Potable y Saneamiento S.E. y la empresa contratista SIDERA S.R.L. permite el recambio del acueducto principal que brinda servicio a 350.000 personas.

Asistieron el ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic; el presidente de Agua Potable y Saneamiento de Jujuy S.E; Juan Carlos García; el vocal técnico, Luis Jure; la vocal contable, Graciela Corradini y el gerente de SIDERA S.R.L, Ramiro Saravia.

El presidente de Agua Potable mencionó que “esta obra es de gran importancia porque implica dar respuesta a los residentes del Gran Jujuy que hoy tiene una conducción de 20% de su capacidad y esto genera inconvenientes en épocas críticas”.

Continuando, señaló que el acueducto será reemplazado por otro de calidad y que permite dar seguridad en la conducción del agua potable desde la cisterna Alto Reyes hasta la cisterna de Alto Padilla y a todo el sistema de distribución que abarca Cuyaya; Alto Betrés; Sargento Cabral y Tezano Pinto llegando hasta la cisterna de Los Alisos.

El presidente de Agua Potable destacó que el gobernador observó los planos y la dimensión de la obra transcendente. “Le pudimos comentar que es una extensión de 3,7 kilómetros y que será sustituido por una cañería de acero con protección galvánica, con mayor diámetro para garantizar la reposición del sistema ante cualquier contingencia climática”, detalló.

Por su parte, Ramiro Saravia, gerente de la empresa contratista SIDERA S.R.L., mencionó que “la obra consiste en el recambio de un acueducto antiguo que es de 500 mm de diámetro que presenta hoy muchísimas pérdidas”.

Precisó que esta gran obra se trabajará en la excavación, la apertura de traza y el posicionamiento del caño en un tramo de 2 kilómetros.

Cabe mencionar que los plazos estimados de seis meses, con una inversión para este primer tramo de más de mil millones de pesos que son recursos propios de la empresa de Agua Potable.